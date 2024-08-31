Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, с какой целью глава Кремля на самом деле едет в Монголию.

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Основная цель визита

Сейчас Кремль занимается решением экономических проблем и расширением своих возможностей среди стран Азии. Поэтому визит Путина в Монголию это не просто демонстрация того, что на фоне Курской операции он разъезжает.

Россия начинает расширять свое присутствие в странах Азии, но это как раз конкурентное поле с Китаем. Монголия расширяет список стран, с которыми будет сотрудничать Путин в энергетическом секторе,

– отметил Клочок.

Российский президент будет убеждать монголов, он им даже даст деньги, чтобы запустить проект "Сила Сибири – 2", который Китай пока не воспринимает. Но для России это как раз усиление энергетической зависимости Китая.

Ведь сейчас Запад демонстрирует Китаю, мол, если вы не будете давить на Россию, то мы с вами сотрудничать больше чем сейчас не будем и вы попадете в зависимость от России,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его словам, основная цель визита – наращивание сотрудничества с Монголией и присутствия России в странах Центральной и Средней Азии, о задержании речь не идет.