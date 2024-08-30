Об этом отметил в разговоре с 24 Каналом политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что Монголия может избежать того, чтобы арестовывать Путина, поскольку положения Римского статута не имеют императивного действия.

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Каждая страна сама решает как поступить

Рейтерович озвучил, что с одной стороны положения статута должны быть выполнены, с другой – существует определенная процедура для этого. И она может быть как применена, так и нет.

Каждая страна сама принимает для себя решение и именно в этом есть недостаток. Если бы страна четко бы знала, что в случае, если она не выполнит эту процедуру и тогда в отношении нее будут применены определенные санкции, возможно, тогда было бы меньше стран-подписантов Римского статута, но тогда бы эти страны с большей серьезностью относились бы к этому документу,

– подчеркнул политолог.

Российская пропаганда использует ситуацию в свою пользу

Рейтерович призвал учесть официальную позицию Международного уголовного суда вокруг этой ситуации, а также дождаться объяснений от самой Монголии. Политолог уверен, если Путин действительно посетит эту страну и там его не арестуют, тогда российская пропаганда использует эту ситуацию на полную, чтобы показать ничтожность постановлений МКС и дискредитировать его деятельность.

"Надо учитывать, с уважением к Монголии, что это страна, о которой многие и не знают подробно, в частности в Европе. Она известна по исторической составляющей, но не принимает активного участия в политических глобальных процессах. Возможно, у России расчет на это, что получится "проскользнуть", получить прецедент. Однако не факт, что он сработает в других странах, которые более известны и являются активными участниками мировых процессов", – считает политолог.

Монголия ратифицировала Римский статут в 2003 году. В СМИ предполагают, что Путин получил гарантии безопасности от Монголии, поэтому и решился поехать туда с официальным визитом. Это будет первый визит главы Кремля в страну-члена Международного уголовного суда после того, как ему выдали орден на арест в марте 2023 года.