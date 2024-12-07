03:56, 7 декабря

Оккупанты продвинулись сразу вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области. В частности, у россиян есть определенные успехи в Торецке, сообщили аналитики DeepState.

Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Торецке, а также вблизи еще четырех населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленевки и в Торецке,

– говорится в отчете.