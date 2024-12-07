Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки атак ворога та інші події станом на 7 грудня 2024 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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07:04, 7 грудня

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи

У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 людини.

Станом на ранок 7 грудня відомо, що унаслідок російської атаки вечора 6 грудня загинули 3 людей та 17 – постраждали, з них 1 дитина.

06:57, 7 грудня

Ворог атакував Конотоп

Російська армія знову атакувала Конотоп Сумської області. Перший вибух в Конотопі пролунав близько 6:17. Одразу після цього місцеві чули ще один.

За даними Сумської ОВА, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

03:56, 7 грудня

Просування ворога на Донеччині

Окупанти просунулися одразу поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, у росіян є певні успіхи в Торецьку, повідомили аналітики DeepState.

Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Торецьку, а також поблизу ще чотирьох населених пунктів.

Ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку,
– йдеться у звіті.

02:53, 7 грудня

У Києві фіксували ворожі дрони

Київська ОВА фіксувала у небі над столицею ворожі ударні дрони. По цілях працювала ППО.