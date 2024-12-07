06:57, 7 грудня

Російська армія знову атакувала Конотоп Сумської області. Перший вибух в Конотопі пролунав близько 6:17. Одразу після цього місцеві чули ще один.

За даними Сумської ОВА, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.