Месть россиян имеет несколько вариантов, но ни один из них может так и не воплотиться. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Ракетный террор как месть

Собеседник отмечает, что освобождение Херсона "магическим образом открыло для Украины новую страницу". Ранее ГУР Минобороны прогнозировало, что в ноябре Россия начнет применять иранские баллистические ракеты. Но теперь оказывается, что россияне с иранцами о них еще и окончательно не договорились.

Эти договоренности на уровне "заключения проекта договоренности". То есть, нет даже конкретно определенного типа ракет, сколько их и когда. Соответственно, уже минимум одно средство мести отпадает,

– отмечает Иван Киричевский.

Он также прокомментировал слова спикер командования Воздушных Сил Юрия Игната о массированных ракетных ударах россиян 15 – 16 ноября. Специалист отмечает, что в этом случае России придется экономить и одновременно комбинировать ракеты.

"Теоретически можно предположить, что россияне сэкономят "летающие мопеды" для ударов по объектам энергетической инфраструктуры, остатки крылатых ракет приберегут для железнодорожной инфраструктуры. Ведь россияне предполагают, что мы будем сразу опрокидывать войска из Херсонского направления", – говорит военный эксперт.

Впрочем, заявляет собеседник, в российском генеральном штабе информация для планирования ударов поступает с опозданием примерно на 24 – 48 часов.

Не исключаем, что россияне для мести начнут обстреливать Херсон. И с другой стороны: а чем? Комплексы С-300 россияне в Херсонской области уже бросили, с Чаплинки они сворачиваются. Соответственно этот тип ракет отпадает,

– рассказывает Иван Киричевский.

Одессу и Николаев россияне также обстреливали противокорабельными ракетами. Впрочем, чаще именно эти ракеты "приносят хлопок" в Крым, ведь часто взрываются на старте.

Какой будет месть россиян из Херсона: смотрите видео

Освобождение Херсона: коротко