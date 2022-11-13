Помста росіян має декілька варіантів, але жоден з них може так і не втілитися. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Ракетний терор як помста

Співрозмовник відзначає, що звільнення Херсона "магічним чином відкрило для України нову сторінку". Адже раніше ГУР Міноборони прогнозувало, що в листопаді Росія почне застосовувати іранські балістичні ракети. Та тепер виявляється, що росіяни з іранцями про них ще навіть остаточно не домовилися.

Ці домовленості на рівні "укладення проєкту домовленості". Тобто, немає навіть конкретно визначеного типу ракет, скільки їх і коли. Відповідно, вже мінімум один засіб помсти відпадає,

– відзначає Іван Киричевський.

Він також прокоментував слова речник командування Повітряних Сил Юрія Ігната про масовані ракетні удари росіян 15 – 16 листопада. Фахівець відзначає, що в такому разі Росії доведеться економити та одночасно комбінувати ракети.

"Теоретично можна припустити, що росіяни зекономлять "літаючі мопеди" для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, залишки крилатих ракет прибережуть для залізничної інфраструктури. Адже росіяни припускають, що ми будемо одразу перекидати війська з Херсонського напрямку", – каже військовий експерт.

Втім, заявляє співрозмовник, у російський генеральний штаб інформація для планування ударів надходить з запізненням приблизно на 24 – 48 годин.

Не будемо виключати, що росіяни для помсти почнуть обстрілювати Херсон. Та з іншого боку: а чим? Комплекси С-300 росіяни на Херсонщині вже кинули, з Чаплинки вони згортаються. Відповідно цей тип ракет відпадає,

– розповідає Іван Киричевський.

Одесу й Миколаїв росіяни також обстрілювали протикорабельними ракетами. Втім, найчастіше саме ці ракети "приносять бавовну" в Крим, адже часто вибухають на старті.

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Звільнення Херсона: коротко