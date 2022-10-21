Его состояние отлично демонстрирует пропасть между уровнем обеспечения россиян. Ведь пока частично мобилизованным приходится самостоятельно обеспечить себя перед отправлением на фронт, Суровикин гарантировал состоятельную жизнь не только себе, но и детям.

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Сотни квадратных метров недвижимости

Интересно, что в поданных декларациях Суровикин не упоминает о недвижимости. Но известно, что он проживает в двух квартирах площадью 288,4 и 107,5 квадратного метра. По крайней мере, об этом свидетельствовала декларация еще за 2019 год.

В то же время, следует отметить, что работает стандартная схема с переписыванием имущества на жену. Так, в тот же момент она владела тремя земельными участками. Их площадь – 4100 квадратных метров. Также на нее записан садовый участок на 1500 квадратных метров, 685-метровый дом, доля в нежилом помещении и три квартиры, площадью 82,7 и те же 107,5 и 288,4 квадратных метра. Известно, что одной из этих квартир она владеет совместно с ребенком.

К слову, дети генерала тоже не нуждаются. У них части в двух квартирах: на 60,3 и 66,4 квадратных метра. Известно, что они не принадлежат ни отцу, ни матери.

Это любопытно! С 2017 по 2019 годы, если верить декларациям, Суровикин заработал 30,9 миллионов рублей, а его жена – 19,7 миллионов.

Не просто квартира, а целый таунхаус

Журналисты выяснили, что огромная квартира на 288,4 квадратных метра – совсем не квартира. Речь идет о таунхаусе, который расположен в коттеджном поселке премиум-класса "Дубровка", что в Новой Москве.

Слитная информация свидетельствует, что соответствующее жилье Анна Борисовна Суровикина – супруга генерала русской армии – приобрела еще в 2009 году. Причем, еще на стадии строительства. Отметим, что адрес соответствующего таунхауса также фигурирует в обращениях Суровикиной в медицинскую клинику. Эти данные также появились в слитых в сеть базах.

Согласно спутниковым снимкам, таунхаус расположен вблизи пруда. Да и географически он располагается на крайней улице поселка. Наверное, чтобы сохранять хоть какую-то конфиденциальность.

Стоимость такого таунхауса на той же Ольховой улице стартует с отметки в 50 миллионов рублей. Доподлинно неизвестно, сколько еще денег Суровикин вложил в отделку дома. Но риэлторы, продающие такие же таунхаусы, рассказали, что согласно планировке у них восемь комнат, из которых шесть – спальни. Кроме того, у них еще четыре санузла, мансарда и гараж.

Если же в целом оценивать недвижимость командующего войском России, то она сейчас стоит 125 миллионов рублей. Если конвертировать в украинскую валюту, то речь идет о более чем 75 миллионах гривен.

Напомним, что накануне Суровикин анонсировал "трудные решения". Доподлинно неизвестно, что он имел в виду. Но точно знаем, что враг что-то задумал в Херсонской области.

Доподлинно неизвестно, что он имел в виду. Но точно знаем, что враг что-то задумал в Херсонской области. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что это может быть и применение оружия массового уничтожения, и уход из Херсона, и подготовка какого-либо другого удара по Украине.

Как бы там ни было, но из Херсона продолжают бежать россияне. Более того, возле Антоновского моста уже образовались очереди. Выбраться хотят также военные, прикрываясь гражданскими.

Вместе с тем Владимир Зеленский отметил возможный подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что в таком случае враг затопит Херсон, а Запорожская АЭС может остаться без воды.

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