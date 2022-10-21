Его состояние отлично демонстрирует пропасть между уровнем обеспечения россиян. Ведь пока частично мобилизованным приходится самостоятельно обеспечить себя перед отправлением на фронт, Суровикин гарантировал состоятельную жизнь не только себе, но и детям.
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Сотни квадратных метров недвижимости
Интересно, что в поданных декларациях Суровикин не упоминает о недвижимости. Но известно, что он проживает в двух квартирах площадью 288,4 и 107,5 квадратного метра. По крайней мере, об этом свидетельствовала декларация еще за 2019 год.
В то же время, следует отметить, что работает стандартная схема с переписыванием имущества на жену. Так, в тот же момент она владела тремя земельными участками. Их площадь – 4100 квадратных метров. Также на нее записан садовый участок на 1500 квадратных метров, 685-метровый дом, доля в нежилом помещении и три квартиры, площадью 82,7 и те же 107,5 и 288,4 квадратных метра. Известно, что одной из этих квартир она владеет совместно с ребенком.
К слову, дети генерала тоже не нуждаются. У них части в двух квартирах: на 60,3 и 66,4 квадратных метра. Известно, что они не принадлежат ни отцу, ни матери.
Не просто квартира, а целый таунхаус
Журналисты выяснили, что огромная квартира на 288,4 квадратных метра – совсем не квартира. Речь идет о таунхаусе, который расположен в коттеджном поселке премиум-класса "Дубровка", что в Новой Москве.
Слитная информация свидетельствует, что соответствующее жилье Анна Борисовна Суровикина – супруга генерала русской армии – приобрела еще в 2009 году. Причем, еще на стадии строительства. Отметим, что адрес соответствующего таунхауса также фигурирует в обращениях Суровикиной в медицинскую клинику. Эти данные также появились в слитых в сеть базах.
Согласно спутниковым снимкам, таунхаус расположен вблизи пруда. Да и географически он располагается на крайней улице поселка. Наверное, чтобы сохранять хоть какую-то конфиденциальность.
Стоимость такого таунхауса на той же Ольховой улице стартует с отметки в 50 миллионов рублей. Доподлинно неизвестно, сколько еще денег Суровикин вложил в отделку дома. Но риэлторы, продающие такие же таунхаусы, рассказали, что согласно планировке у них восемь комнат, из которых шесть – спальни. Кроме того, у них еще четыре санузла, мансарда и гараж.
Если же в целом оценивать недвижимость командующего войском России, то она сейчас стоит 125 миллионов рублей. Если конвертировать в украинскую валюту, то речь идет о более чем 75 миллионах гривен.
- Напомним, что накануне Суровикин анонсировал "трудные решения". Доподлинно неизвестно, что он имел в виду. Но точно знаем, что враг что-то задумал в Херсонской области.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что это может быть и применение оружия массового уничтожения, и уход из Херсона, и подготовка какого-либо другого удара по Украине.
- Как бы там ни было, но из Херсона продолжают бежать россияне. Более того, возле Антоновского моста уже образовались очереди. Выбраться хотят также военные, прикрываясь гражданскими.
- Вместе с тем Владимир Зеленский отметил возможный подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что в таком случае враг затопит Херсон, а Запорожская АЭС может остаться без воды.
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