Його статки відмінно демонструють прірву між рівнем забезпечення росіян. Адже поки частково мобілізованим доводиться самостійно забезпечити себе перед відправленням на фронт, Суровікін гарантував заможне життя не лише собі, а й дітям.
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Сотні квадратних метрів нерухомості
Цікаво, що у поданих деклараціях Суровікін не згадує про нерухомість. Але відомо про те, що він мешкає у двох квартирах площею 288,4 та 107,5 квадратного метра. Принаймні про це свідчила декларація ще за 2019 рік.
Водночас слід зауважити, що працює стандартна схема з переписуванням майна на дружину. Так, у той же момент вона володіла трьома земельними ділянками. Їхня площа – 4100 квадратних метрів. Також на неї записана садова ділянка на 1500 квадратних метрів, 685-метровий будинок, частка у нежитловому приміщенні та три квартири, площею 82,7 та ті самі 107,5 та 288,4 квадратного метра. Відомо, що однією з цих квартир вона володіє спільно з дитиною.
До слова, діти генерала теж не бідують. У них частки у двох квартирах: на 60,3 та 66,4 квадратного метра. Відомо, що вони не належать ані батькові, ані матері.
Не просто квартира, а цілий таунхаус
Журналісти з'ясували, що величезна квартира на 288,4 квадратного метра – зовсім не квартира. Мовиться про таунхаус, який розташований у котеджному селищі преміумкласу "Дубрівка", що у Новій Москві.
Злита інформація свідчить про те, що відповідне житло Ганна Борисівна Суровікіна – дружина генерала російської армії – придбала ще у 2009 році. Причому ще на стадії будівництва. Зауважимо, що адреса відповідного таунхаусу також фігурує у зверненнях Суровікіної до медичної клініки. Ці дані також з'явилися у злитих в мережу базах.
Згідно з супутниковими знімками, таунхаус розташований поблизу ставка. Та й географічно він закинутий на крайню вулицю селища. Мабуть, щоб зберігати бодай якусь приватність.
Наразі вартість такого таунхаусу на тій же Вільховій вулиці стартує з позначки у 50 мільйонів рублів. Достеменно невідомо, скільки ще грошей Суровікін вклав в оздоблення оселі. Але ріелтори, які продають такі ж таунхауси, розповіли, що згідно з плануванням у них вісім кімнат, з яких шість – спальні. Крім того, у них ще чотири санвузли, мансарда та гараж.
Якщо ж загалом оцінювати нерухомість командувача військом Росії, то вона зараз коштує 125 мільйонів рублів. Якщо конвертувати в українську валюту, то мовиться про понад 75 мільйонів гривень.
- Нагадаємо, що напередодні Суровікін анонсував "важкі рішення". Достеменно невідомо, що саме він мав на увазі. Але точно знаємо, що ворог щось задумав на Херсонщині.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що це може бути і застосування зброї масового знищення, і відхід з Херсона, і підготовка якогось іншого удару по Україні.
- Хай там як, але з Херсона продовжують втікати росіяни. Ба більше, біля Антонівського мосту вже утворилися черги. Вибратися хочуть також військові, прикриваючись цивільними.
- Разом з тим Володимир Зеленський наголосив на можливому підриві Каховської ГЕС. Він зауважив, що в такому випадку ворог затопить Херсон, а Запорізька АЕС може залишитися без води.
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