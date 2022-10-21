Його статки відмінно демонструють прірву між рівнем забезпечення росіян. Адже поки частково мобілізованим доводиться самостійно забезпечити себе перед відправленням на фронт, Суровікін гарантував заможне життя не лише собі, а й дітям.

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Сотні квадратних метрів нерухомості

Цікаво, що у поданих деклараціях Суровікін не згадує про нерухомість. Але відомо про те, що він мешкає у двох квартирах площею 288,4 та 107,5 квадратного метра. Принаймні про це свідчила декларація ще за 2019 рік.

Водночас слід зауважити, що працює стандартна схема з переписуванням майна на дружину. Так, у той же момент вона володіла трьома земельними ділянками. Їхня площа – 4100 квадратних метрів. Також на неї записана садова ділянка на 1500 квадратних метрів, 685-метровий будинок, частка у нежитловому приміщенні та три квартири, площею 82,7 та ті самі 107,5 та 288,4 квадратного метра. Відомо, що однією з цих квартир вона володіє спільно з дитиною.

До слова, діти генерала теж не бідують. У них частки у двох квартирах: на 60,3 та 66,4 квадратного метра. Відомо, що вони не належать ані батькові, ані матері.

Це цікаво! З 2017 по 2019 роки, якщо вірити деклараціям, Суровікін заробив 30,9 мільйона рублів, а його дружина – 19,7 мільйона.

Не просто квартира, а цілий таунхаус

Журналісти з'ясували, що величезна квартира на 288,4 квадратного метра – зовсім не квартира. Мовиться про таунхаус, який розташований у котеджному селищі преміумкласу "Дубрівка", що у Новій Москві.

Злита інформація свідчить про те, що відповідне житло Ганна Борисівна Суровікіна – дружина генерала російської армії – придбала ще у 2009 році. Причому ще на стадії будівництва. Зауважимо, що адреса відповідного таунхаусу також фігурує у зверненнях Суровікіної до медичної клініки. Ці дані також з'явилися у злитих в мережу базах.

Згідно з супутниковими знімками, таунхаус розташований поблизу ставка. Та й географічно він закинутий на крайню вулицю селища. Мабуть, щоб зберігати бодай якусь приватність.

Наразі вартість такого таунхаусу на тій же Вільховій вулиці стартує з позначки у 50 мільйонів рублів. Достеменно невідомо, скільки ще грошей Суровікін вклав в оздоблення оселі. Але ріелтори, які продають такі ж таунхауси, розповіли, що згідно з плануванням у них вісім кімнат, з яких шість – спальні. Крім того, у них ще чотири санвузли, мансарда та гараж.

Якщо ж загалом оцінювати нерухомість командувача військом Росії, то вона зараз коштує 125 мільйонів рублів. Якщо конвертувати в українську валюту, то мовиться про понад 75 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що напередодні Суровікін анонсував "важкі рішення". Достеменно невідомо, що саме він мав на увазі. Але точно знаємо, що ворог щось задумав на Херсонщині.

Достеменно невідомо, що саме він мав на увазі. Але точно знаємо, що ворог щось задумав на Херсонщині. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що це може бути і застосування зброї масового знищення, і відхід з Херсона, і підготовка якогось іншого удару по Україні.

Хай там як, але з Херсона продовжують втікати росіяни. Ба більше, біля Антонівського мосту вже утворилися черги. Вибратися хочуть також військові, прикриваючись цивільними.

Разом з тим Володимир Зеленський наголосив на можливому підриві Каховської ГЕС. Він зауважив, що в такому випадку ворог затопить Херсон, а Запорізька АЕС може залишитися без води.

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