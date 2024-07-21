"Несправедливое распределение": в Госэнергонадзоре назвали область, которая регулярно избегала отключений

В некоторых регионах Украины в список критической инфраструктуры, которая не подлежит отключениям, было внесено много лишних объектов. Более того, во время проверок удалось выявить целую область, которая избегала ограничений электроэнергии.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" заявил председатель Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян. Он отметил, что украинская энергосистема пока не является полностью автоматизированной.

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В какой области не отключают свет

Как пояснил Слободян, сейчас придется пересмотреть списки критической инфраструктуры, которые не подлежат под ограничения электроэнергии, в регионах, в частности в Днепропетровской области, и принять более жесткие меры. Причиной является наличие большого количества "лишних" объектов.

Вместе с тем были выявлены и другие случаи. Например, по Житомирской области было обнаружено, что целая область в определенной степени избегала отключений, не выполняя команды диспетчеров Укрэнерго. Это также недопустимо, ведь создает несправедливое распределение между целыми регионами,

– подчеркнул он.

По его словам, энергосистема в Украине еще не полностью автоматизирована, поэтому большое значение играет и человеческий фактор. Однако контроль со стороны государства все равно присутствует. Глава Госэнергонадзора отметил, что проверять Житомирскую область решили не просто так.

"Получили сигналы – обращения граждан и данные от Укрэнерго, что там что-то не совсем правильно происходит", – рассказал Слободян и добавил, что там подтверждали диспетчеру, что "команда принята к исполнению на применение графиков отключений".

Однако на самом деле, как утверждает чиновник, не все очереди были применены и нагрузка по области почти не снижалась.

. Мэр Житомира Сергей Сухомлин еще в июне сообщал, что в городе не действуют отключения света, поскольку там есть собственная генерация на базе коммунальных предприятий, а именно – большая солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт на окраине.

К слову, накануне министр энергетики Герман Галущенко пообещал, что уже вскоре ситуация со светом улучшится. Чиновник объяснил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.