По словам главы МИД, чрезвычайно важны для Киева не только получение экстренной помощи, в частности сбои, но и шаги от партнеров, которые будут способствовать восстановлению экономики, инфраструктуры и возвращению человеческого капитала после поражения России. Собственно, наше государство делает все для того, чтобы привлечь инвесторов.

Читайте также Невидимый фронт войны: чего и какой ценой достигли украинские дипломаты в 2022 году

Есть четкое видение и комплексный план

Кулеба констатировал, что Европейский Союз является одним из партнеров нашего государства, который планирует архитектуру восстановления Украины. В частности, речь идет о расстановке приоритетов, обсуждении конкретных проектов и даже инвестициях для их реализации.

У нас есть ясное видение дальнейшего восстановления Украины, комплексный план, ориентированный на результаты, выгодные как для нашей страны, так и для международных партнеров и инвесторов. Речь идет не только о помощи украинскому народу, но и о возможности принять участие в историческом проекте,

– сказал глава МИД.

В то же время, он убежден, что европейские страны заинтересованы в восстановлении нашего государства. Это для них выгодно именно с прагматичной точки зрения. Собственно цветущая Украина принесет выгоду и доход для Евросоюза. В частности, будет расти благосостояние государств, а Европа будет укреплять экономические, энергетический и финансовый потенциалы.

По словам Кулебы, план восстановление Украины включает несколько национальных программ. Среди них:

укрепление институциональной способности;

цифровизация государства;

восстановление чистой и безопасной окружающей среды;

модернизация жилья и региональной инфраструктуры.

Какое будущее Украины у ЕС

Как утверждает чиновник, Украина усилит позиции Европы и ЕС как глобального игрока на международной арене. Несмотря на полномасштабную войну, Киев будет развивать прагматическое и взаимовыгодное сотрудничество с европейскими государствами.

Украина продолжает прибавлять ценность Европе и международному сообществу на поле боя, в дипломатическом поле, экспортируя продовольствие, сдерживая российскую угрозу и строя новую, устойчивую и эффективную архитектуру безопасности. Наше государство уже является неотъемлемым и активным членом европейского сообщества,

– констатировал Кулеба.

Он также упомянул, что ВСУ обеспечивают мир в странах Европы, потому что противостоят России. В целом наша армия сильна и модернизирована, имеет опыт ведения боевых действий, которые по интенсивности приближаются к боевым действиям времен Второй мировой войны.

Обратите внимание! Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на причиненную Россией разруху, экономический потенциал нашего государства неизменно значительный. Речь идет о промышленности, перспективном военно-промышленном комплексе, сельском хозяйстве, которое обеспечивает Европу и глобальный Юг, а также креативные и цифровые отрасли.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прогресс в вопросе членства нашего государства в Европейском Союзе должен быть ощутим. Об этом он заявил после встречи с президентами Литвы и Польши во Львове в рамках Люблинского треугольника.