В среду, 11 января, глава нашего государства посетил Львов, чтобы провести предметный диалог с Дудой и Науседой. в рамках Люблинского треугольника. По результатам переговоров в обращении к украинцам он отметил, что президенты Польши и Литвы готовы поддерживать наше государство в его стремлении стать частью Европейского Союза.
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Прогресс в вопросе членства должен быть ощутим
Украинский лидер отметил, что разговор с польским и литовским коллегами был очень содержательным. Такие вопросы как членство Украины в Евросоюзе и даже НАТО были на повестке дня.
Уже в этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается прежде всего начала переговоров по членству. Польша и Литва все равно готовы нас поддерживать, видят нас полностью интегрированными в европейские и евроатлантические структуры,
– констатировал Зеленский.
В то же время, он рассказал, что вместе с другими европейскими партнерами наше государство должно трансформировать эту "готовность и энергию", в реальное институциональное движение - то есть в реальные решения.
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Движение Украины в Евросоюз: важно знать
- Аналитик Сергей Марченко рассказал без чего членство нашего государства в ЕС невозможно. По его словам, Украина должна реформировать прежде всего судебную систему и принять все необходимые законы, которые делают невозможным коррупцию.
- Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс констатировал, что Украина не станет членом Европейского Союза, пока на ее территории войска России. По его словам, можно понять, что наше государство не очень ждут в Альянсе до окончания широкомасштабной войны.
- К этой теме следует также упомянуть, что 3 февраля в столице нашего государства пройдет саммит Украина – ЕС. На этом мероприятии стороны должны определить дальнейшие шаги по продвижению нашего государства в Евросоюз.