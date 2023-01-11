У середу, 11 січня, глава нашої держави відвідав Львів, аби провести предметний діалог з Дудою та Науседою в рамках Люблінського трикутника. За результатами перемовин у зверненні до українців він зазначив, що президенти Польщі та Литви готові підтримувати нашу державу в її прагненні стати частиною Європейського Союзу.

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Прогрес у питанні членства має бути відчутний

Український лідер зауважив, що розмова з польським та литовським колегами була дуже змістовною. Такі питання як членство України в Євросоюзі та навіть в НАТО були на порядку денному.

Уже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур,

– констатував Зеленський.

Водночас він розповів, що разом з іншими європейськими партнерами наша держава має трансформувати цю "готовність та енергію", в реальний інституційний рух – тобто у реальні рішення.

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