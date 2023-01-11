Без ВРП не можна звільнити суддів-корупціонерів

Саме її закриті очі десятиріччями дозволяли таким, як Коломойський, безкарно красти гроші з бюджету, та ще й регулярно вигравати суди та стягувати з держави Україна мільярдні суми.

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Сьогодні (11 січня – 24 Канал) проходить з'їзд суддів. На ньому мають обрати 8 членів Вищої ради правосуддя.

Поки ВРП не сформована, жодного, навіть найбільш корумпованого суддю чи зрадника звільнити неможливо. Тому судді вже дуже давно саботують цей процес.

10 місяців і 21 день ВРП не працює, а судді-корупціонери безкарні.

Якщо суддівська наволоч не обере сьогодні членів ВРП по своїй квоті, вони продовжать безкарно схвалювати рішення за гроші, а нам не дадуть вступити до Європейського Союзу.

Адже робоча ВРП – одна з ключових вимог Європи до вступу України.

Суддівська мафія має бути ліквідована. Друзі Татарова мають сісти на нари разом з усіма, хто тягне країну в минуле Кучми – Януковича.