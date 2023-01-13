Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что страны Центральной Европы, как никто другой, заинтересованы в том, "чтобы навсегда остановить реваншистскую Россию и изгнать российских террористов из нашего безопасного и социального пространства".
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Что ждало бы Украину, если бы россияне захватили Киев
Кулеба сказал, что если бы российский план "Киев 2022" реализовался, то мир снова увидел бы Прагу 1968 и Будапешт 1956. И, возможно, говорит министр, это было бы в еще более бесчеловечной и кровавой форме.
По его словам, фальшивые предложения России по переговорам – это ловушка для Украины, Европы и всего мира.
Напавшие на суверенную страну убийцы и террористы пытаются выдать себя за миротворцев. Москва не стремится к справедливому и устойчивому миру. России нужен период охлаждения, чтобы восстановить свой военный потенциал, а затем возобновить агрессию с новой силой,
– заявил министр.
Он отметил, что если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, то Россия должна будет начать реальные переговоры и вывести свои войска из всех украинских территорий.
Кулеба убежден, что только совместными усилиями мир заставит Москву вернуться в дипломатию, уважать международное право и наконец завершить эту войну – не новой отсрочкой, а продолжительным миром.
Как мир помогает Украине противостоять России
- Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна не против передать Украине указанное вооружение. Однако для такой передачи необходимо создать соответствующий общий европейский проект. Он должен быть направлен в помощь Украине.
- 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать нам роту танков Leopard 2. Сделает он это в рамках международной коалиции.
- Кроме передачи современных танков, Польша также намерена оказывать давление на других западных партнеров, чтобы они также передали их Украине. Все потому, что поражение Украины будет означать поражение Польши, ведь Россия не остановится на нашем государстве.
- Канада решила усилить нашу противовоздушную оборону и решила приобрести NASAMS. Комплекс противовоздушной обороны страна купит у США, а затем передаст его на нужды Украины.