"Какой русский человек не украдет что-то": в разговоре с оккупантом жена призывает выносить все

Сотрудники СБУ перехватывают ежедневно множество разговоров оккупантов с родными и близкими. На этот раз нам удалось послушать, как жена российского наемника призывает его грабить украинцев.

Из разговора понятно, что наемники ворвались в дома украинцев. Они не только обосновались там, но и повыносили все, что могли.

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Жена оккупанта попросила дочери ноутбук привезти

Во время разговора российский наемник хвастается, что украл из квартиры косметику, а также одежду. Прямая речь:

– Я тут немножко наворовал вам косметики. Там тестеры...

– Ну и хорошо. Это привет из Украины будет... Какой русский человек не украдет что-то?

– Кроссовки женские, фирменные. 38 размер. Здесь вся одежда качественная.

– Будет нашей Софии (дочке – 24 канал). Это, наверное, все парни набрали. Не один ты.

– Тут сумками все тащат. Была бы у меня возможность, но нет у меня сумки...

Слушайте, как жена оккупанта просит его грабить украинцев:

И тут у жены наемника разыгрался азарт. Она предложила своему мужу вынести еще и ноутбук, ведь дочке скоро нужно будет идти учиться. Оккупант посокрушался и сказал, что в доме спортивная семья живет, поэтому удалось вынести дорогие витамины, качественную спортивную одежду.

– Набирай. Набирай все, что можешь.

– Ну тут вещи качественные. Я был удивлен, когда зашел.

– Прикинь, как они жили? А как мы живем? Вот они за это и сражаются. Говорят: "Мы нормально жили. Это вы сюда пришли".

Сам оккупант продолжил жаловаться. Мол, Россия – жадная страна. Что платить им не хотят. Поэтому российские наемники не очень и спешат покидать Украину. Здесь они, например, уже второй день в сауне парятся.

Такие разговоры в очередной раз доказывают, что ничего человеческого у наемников нет. Они не только пришли сюда убивать, они еще и с огромным удовольствием грабят. И хуже всего то, что их в этих преступлениях целиком и полностью поддерживают родные.

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