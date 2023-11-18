Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что представляют собой избирательные процессы в России и кто может стать конкурентом Владимира Путина. Кроме того, он отметил, как Россия придумывает новые способы, чтобы запугать мир.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, как в России истерят о необходимости переводить экономику на мобилизационные рельсы и лжи о ее производственных мощностях. Подробности – читайте по ссылке.

Зачем Россия заговорила о мобилизационной экономике

В России же вроде бы военного положения нет, вроде все идет по плану, как говорит Маргарита Симоньян. Почему они заговорили о мобилизационной экономике?

Вы абсолютно правы. Россияне частично делают заявления на внешний рынок для того, чтобы психологически надавить на страны-партнеры Украины. Якобы мы выходим из Договора о контроле над обычными видами оружия, подписанным всеми европейскими странами. Они думают, что это должно напугать.

Далее россияне говорят, что выходят из договора о запрещении любых ядерных испытаний. Это тоже должно психологически повлиять. Потом они рассказывают, что пробовали использовать ракету "Буревестник", еще какие-то ракеты, и это тоже должно напугать.

Здесь они говорят, что переходят на мобилизационную экономику, мол, бойтесь нас. Сейчас мы наделаем столько "Калибров", что будем атаковать Берлин.

Это все элементы примитивной информационной игры, к которой традиционно приходила Россия, и это постоянно работало.

Европейские или американские элиты до полномасштабного вторжения и в течение первого года вторжения на это быстро и оперативно реагировали. Они принимали решение о приостановлении оказания Украине помощи, потому что это могло бы спровоцировать эскалацию.

Но сейчас это уже не работает. Еще бюрократия мешает нам получать своевременно необходимое оружие. Однако все уже понимают, что Россия – это страна-фейк.

Насчет того, что все идет по плану. Мы уже с вами говорили о том, что не знаем реальный план.

Возможные планы России

The Independent пишет, что якобы догадываются о реальном плане. Закупки российскими оборонными подрядчиками свидетельствуют о том, что Москва планировала украсть огромное количество украинского зерна за несколько месяцев до того, как ее войска пересекли границу. Более того, все это может закончиться для Путина новой "путевкой" в Международный уголовный суд в Гааге и еще одной статьей.

Наконец, все постепенно понимают – мы сразу это понимали, что Россия пришла просто мародерить, убивать, геноцидить и тому подобное. Нет никаких других планов. План был украсть, изнасиловать, убить и если удастся захватить чужое.

Что сегодня происходит на оккупированных территориях. Только вдумайтесь, XXI век: максимально мерзкие люди заходят в чужие бизнесы, в чужие дома, забирают их, потом вносят в реестр и считают, что это уже их. Это обычные мародеры и воры.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Можно предположить план денацификации, но России, и отдать ее, например, мигрантам, чтобы они там доминировали. Или может быть план уничтожить РПЦ (русскую православную церковь – 24 Канал) и сделать другую религию ключевой в России.

Также можно в России провести демилитаризацию, потому что объем оружия, который уничтожен в Украине, просто впечатляющий. России практически нечем защищаться на Дальнем Востоке, на Кавказе и т.д.

Возможно был план дезинтеграции, чтобы ряд российских регионов, увидев, что федеральный центр в Москве не контролирует ситуацию, пошел себе прочь.

Я это с иронией говорю, потому что посмотрев на интеллектуальный уровень Путина – как он аргументирует ту или иную свою позицию, как он дискутирует, становится очевидным, что этот человек точно не имеет никаких системных планов, не может их построить, не может проговорить, что это. Абсолютно странным является то, что Путина слушали 20 лет.

Однако я понимаю, почему. Люди не слушали, что он говорит и какой бред несет, потому что у него абсолютно все раскоординировано. Он говорит "А", а потом говорит "Б", которое противоречит тому, что он сказал прежде. Просто была такая магия Путина и его все боялись.

Сегодня воспринимается странно, что кто-то боялся Путина. Люди начинают слушать, что он говорит, и слышат на государственном уровне абсолютно фундаментальный бред. Россия – авторитарное государство, и это желанная трагедия для России, потому что в таком виде она должна перестать существовать.

Я постоянно говорю, что Россия должна стать страной третьего или четвертого плана, ну и соответственно не влиять на глобальные процессы. Россияне могут "Щелкунчика" (балет – 24 Канал) ставить, могут обсуждать это, но они не должны влиять на глобальные политические, экономические, финансовые, культурные, информационные процессы.

В чем суть выборов в России

Скоро в России должны пройти выборы (весной 2024 года – 24 канал). Однако там не видно претендентов, которые могли бы составить конкуренцию Путину. Кто же может отобрать полтора процента у него и разрушить путинскую великую идею "править вечно?"

Готовы ли вы мириться с Россией? Забыть, с какой ненавистью россияне заходили в Украину и что они с нами делали?

Нет.

Если в каком-то варианте будем говорить с ними, то именно об этом. Прощение, конечно, важная составляющая современной цивилизации, но готовы ли мы к нему? Россияне искренне нас ненавидят, и они до сих пор не осознали, что сделали.

Они говорят о том, что "готовы к мирным процессам". Однако вы пришли убивать, то о каком "мирном процессе" идет речь? Выйдите из страны, которую вы растерзали, признайте вину, станьте на колени, покайтесь, выплатите репарации. Украина на столетия вперед будет вас ненавидеть, и будет иметь на это полное моральное право.

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Война – непопулярна и никогда не будет. Это кровь, это страдание, это страх. Мы не хотим этой войны. Однако нужно осознавать, что при всей сегодняшней тяжести, депрессии, – должны дотерпеть. Это важно для того, чтобы наши дети не терпели все это, чтобы над ними никто не издевался, чтобы они не скитались по миру, чтобы не говорили, что они украинцы, от которых все будут отворачиваться, потому что будет стыдно смотреть на детей, которые без Родины.

Несмотря на все сложности и страдания у нас нет выбора. Мы не провоцировали Россию, не собирались нападать на нее, мы никаких биолабораторий не создавали. Я понимаю, что Николай Патрушев (директор ФСБ России – 24 Канал) постоянно несет в публичное пространство эту дичь, но у нас не было никаких лабораторий. А вообще, какая вам разница, что делает суверенное государство?

Возвращаясь к процессу выборов, зафиксируем ключевые вещи:

Россия не предлагает переговоры и она не понимает, что такое переговоры. Она предлагает капитуляцию. И поэтому не надо называть переговорами то, что является попыткой принудить Украину к капитуляции.

Россия никогда не говорит о мире, она говорит о подчинении. Мир – это подчинение. Вы должны быть покорены нами. А мы будем с вами делать то, что делаем на оккупированных территориях: геноцидить, похищать, бросать в пыточные. Отфильтруем, часть уничтожим, соответственно скажем, что сами себя убивали, бомбили. Часть будет жить в тюрьмах и сгниет там, как это было с диссидентами в советские времена. Часть будет коллаборационистами, которые предадут своих родных, близких, родителей и память о них. А остальные будут просто с потерянной памятью. Это хочет Россия, когда говорит о слове "мир" .

. В России нет выборов, в авторитарных государствах не бывает выборов. Там нет конкуренции и там есть абсолютно дикий народ, который хочет иметь царя "в плаще с кровавым подбоем", как у Понтия Пилата. Народ хочет, чтобы этот царь убивал безнаказанно. Россия врет, когда говорит, что готова к переговорным процессам. Нет. Россия внутренне хочет продолжать безнаказанно нас с вами убивать, как она это делала в 2014-м и в начале полномасштабного вторжения.

А главная задача для них исподтишка заморозить конфликт, чтобы за все эти преступления не отвечать. Особенно субъекту Путину, потому что у него уже есть ордер (от МУС в Гааге – 24 Канал), и будет другой, ведь он является автором геноцидного типа войны в Украине.

В России нет выборов, и нет смысла думать о том, что состоится какой-то диалог, конкуренция. Некоторые говорят, что россияне не будут проводить мобилизацию, потому что перед выборами невыгодно это делать. Считают, что Путин зависит от электората и будет на него реагировать.

Владимир Путин / Getty Images

Своих оппонентов, которые выходят с плакатиком "Нет войне!", он отправляет на 20 лет на зону, то разве он будет реагировать на электоральные последствия.

Действительно, Путин построил классическую полицейскую вертикаль, он дает "сталинские сроки" заключения за политический протест, и он будет реагировать на электоральные последствия? Разве так?

Обсудим избирательные процедуры в России. Там произойдет попытка переназначения царя. Для того чтобы это выстроить в классическом российском "потемкинском стиле", будут привлечены в качестве "оппонентов" такие люди, как Григорий Явлинский или Борис Надеждин – представители так называемого демократического лагеря. Они будут иметь 0,3% на выборах.

Будут еще другие оппоненты из других лагерей, тоже будут иметь 0,3%. Также будет инициативная группа из граждан творческих и научных специальностей, которые скажут, что 120% населения России предлагает вам, субъект Владимир Владимирович, стать царем "всея Россия" в пятый раз.

Будем называть это "демократическими президентскими выборами", которые "абсолютно прозрачны", "конкурентны" и абсолютно "учитывают все электоральные пожелания". Вот так это будет выглядеть.

Но если перейти от сарказма к серьезным вещам, то у Украины есть важная миссия – разорвать этот авторитарный процесс. Это можно сделать, прорвав линию фронта в любом месте или еще увеличить доминирование в акватории Черного моря.

После этого начнутся необратимые процессы распада российской политической системы. Финал войны – это не границы России 1991 года. Это начало распада политической системы России. Только это будет означать, что мир избавился от ключевых рисков, которые генерирует Кремль.

Кто может стать оппонентами Путина

По вашему мнению, Медведев и сын Патрушева рискнут? Допустят ли их к этому процессу?

Субъект Медведев относится к категории шутов. Он выполняет эту функцию, безусловно, но выполняет ее плохо. Потому что все, что делает Медведев, он дискордантный, у него даже движения не правильные, физические, в физиологическом смысле этого слова.

Его функция быть шутом, он будет выполнять ее до конца. Мало кто сегодня имеет какое-то положительное к нему отношение даже в России, потому что он ни на что не влияет и не принимает никаких решений.

Он выполняет функцию, еще раз подчеркиваю, шута. Поэтому он не может быть кандидатом в диктаторы, потому что никто просто не поверит, что шут является диктатором. Хотя в литературе такие случаи есть. Безусловно, помним Шико. Но диктатором он стать точно не сможет.

Что касается Патрушева-младшего – это розово-понийная мечта самого Дмитрия Патрушева, но харизмы у этого субъекта нет. Он опять же не является влиятельной личностью для политических элит.

Все немножко ошибаются: они думают, что после Путина может быть преемник, который будет управлять так, как это делал Путин. Нет. Это был сговор элит, что мы Путина видим как арбитра, он является "паханом", и мы это принимаем. Это же не означает, что Патрушев-младший, который не является влиятельным харизматичным политиком, сможет быть по умолчанию арбитром. И элиты скажут: "Да, мы готовы, чтобы этот субъект, о котором мы ничего не знаем, был в таком же статусе, как Путин".

Почему в таком статусе? Потому что, Путиным и его "политбюро" была построена конкретная политическая конструкция. И она имеет соответствующие качества. И для того, чтобы она продолжала работать, нужна фигура более-менее уровня Путина. Она должна быть настолько харизматичной, пассионарной, чтобы все боялись нарушить внутренние элитные договоренности, которые были сделаны еще при Путине.

Патрушев-младший таким лицом не является. Старший – возможно, хотя не готов сказать. Но даже относительно старшего есть вопросы, а младший – это вообще фикция. И поэтому, как только изменится сердцевина системы, элиты скажут: "Давайте перепишем договор, давайте по-новому договариваться о том, кто и какие будет иметь права".

Потому что сегодня элита не имеет никаких прав. То есть они могут получать коррупционную прибыль с той или иной отрасли, но они не имеют права единолично влиять на процессы в этой области даже, не то что в каком-то политическом или публичном процессе, а даже в области, где они получают коррупционные доходы. Это такая договоренность, есть арбитр.

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И поэтому элиты скажут: "Смотрите, это (правила путинского режима – 24 Канал) было тогда, все, эта договоренность умерла, давайте нам другую договоренность". А для того, чтобы это ускорить, надо разрушить базовый миф, который был недоразрушен Пригожиным, о том, что Путин – это смелый, влиятельный человек, который контролирует процессы и тому подобное.

И опять-таки параллельно с тем нужно уничтожить миф о том, что Россия является непобедимым государством, у которого мощные ВПК и армия. Со второй частью мы справляемся. Не так быстро, как хотелось бы, но справляемся. Осталось закончить первую часть – втянуть Россию во внутренние разборки.

Насколько влиятелен Патрушев в России

Мы в прошлый раз говорили о том, что Патрушев сейчас комментирует некоторые ему несвойственные вопросы вместо президента. Интересно, готов ли Патрушев сделать все от него зависящее, чтобы кресло досталось его сыну?

Патрушев будет делать все, что от него зависит, чтобы кресло досталось его сыну, но я бы не переоценивал его. У него нет достаточного ресурса для того, чтобы обеспечить переход власти от Путина, не имеет значения, в каком состоянии Путин находится. Я имею в виду, дееспособен он или недееспособен юридически и физически. Это без разницы.

Но у Патрушева недостаточно влияния и ресурсов, чтобы обеспечить переход власти так, как это было сделано во времена позднего Ельцина, когда его ближайшее окружение решило передать власть Путину без конкурентных политических процессов. Вот такого ресурса у Патрушева нет. Иллюзии есть определенные, они попытаются это сделать, но опять же это у них не получится и это является следствием крайне неудачной войны в Украине.

То есть Украина сломала этот сценарий, который мог бы быть абсолютно четко реализован без полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому Патрушеву надо думать, насколько он адекватно воспринимает окружающий мир.

Интересно, если мы видим эти иллюзии, то их же, скорее всего, видит и Путин. Так Патрушев может быть следующим за Пригожиным?

Нет. Путин сильно зависит от того же Патрушева. Путин не имеет того ресурса, который имел до начала полномасштабного вторжения, и теперь чувствует себя "не в своей тарелке". То есть Патрушев влиятельный. Сегодня у Патрушева позиции совсем другие, чем были до полномасштабного вторжения, и это он также знает. Безусловно, Путин с большой неприязнью смотрит на Патрушева – это очевидно. Но уже сделать ничего нельзя.

Потому что есть необратимость определенных исторических процессов. Даже если они маленькие и их не так видно. Но все, что сегодня происходит в российской политической элите – это необратимые процессы, когда они друг к другу теряют доверие, друг друга ненавидят, но не имеют никакого положительного для каждого из них решения.

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Потому что любое положительное решение для кого-то, например, для Патрушева, будет означать крайне негативные решения для ряда других людей, включая Путина. Так же положительное решение для Путина будет означать крайне негативные решения для того же Патрушева. И, соответственно, они сегодня находятся в таком себе политическом цугцванге (положении, когда любое действие ведет к проигрышу – 24 Канал), то есть не могут принять соответствующих решений.

И что происходит, к сожалению, для нас с вами: просто война ради войны. Потому что это единственный политический процесс для внутреннего рынка России, позволяющий им удержать друг друга в тех договоренностях, в которых они были до начала полномасштабного вторжения.