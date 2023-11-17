Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что без проигрыша России война будет масштабирована в любом случае. Больше об этом, инвестициях в будущее, истериках России и появлении сообщения о "перебрасывании войск" из Херсонской области – читайте дальше.

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От чего зависят сроки деоккупации Крыма

В эфире российского телевидения пропагандист сказал, что нужно применять более жесткие методы наказания в отношении жителей Крыма, которые выступают против так называемой "спецоперации", в частности, депортировать. Интересно, кто они такие, чтобы решать что-то в нашем украинском Крыму?

Для России это фундаментальная вещь. Я думаю, это очень хорошо, что они так говорят. Они показывают, кто они такие, с какими намерениями они входят на любую территорию. Здесь мы говорим о Крыме. Это исключительно разного типа геноцидные практики, которые они используют, чтобы убрать кого-то, отправить в пыточную, депортировать и т.д.

Абсолютно понятно, почему эта война должна закончиться справедливым финалом. Потому что люди имеют право на защиту, свободу, защиту своих личных пространств, мотивов и тому подобное.

Все, что касается России – это исключительно об одном большом лагере, где у человека нет никакого права, кроме труда. Ты должен работать – желательно безвозмездно. Поэтому мы обязательно должны зайти в Крым, дать людям возможность почувствовать себя людьми. Россия же позволяет людям почувствовать себя только рабами.

Люди в Крыму продолжают ждать возвращения в Украину. Приблизился ли Крым к Украине не территориально, а касательно возвращения под наш контроль?

В первую очередь, в Крыму классные люди. Они любят нас искренне, по-настоящему. Кстати, не все, когда находятся в свободной стране – Украине, настолько искренни в проявлении своих эмоций, понимании, что такое Украина, чем те, кто увидел, что такое жить без Украины. Они и сегодня продолжают верить, несмотря на предыдущие 8 лет и 2 года полномасштабного вторжения. Они верят в нас так, как мало кто верит.

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Вы помните, как 8 лет до начала полномасштабного вторжения и в Украине, и наши партнеры по Крыму вообще говорили: "Это не ко времени, мы это не будем обсуждать". У нас в 2015 – 2016 году вся деоккупация Крыма сводилась к тому, что по Киеву ставили борды "Крым – это Украина". Да, это очень круто, но было такое чувство, что процесс возвращения Крыма – это очень долгий процесс.

Сегодня же люди точно понимают, что либо эта ситуация действительно завершится фундаментально крутым финалом, в котором справедливость будет полностью восстановлена – Крым станет той частью Украины, какой он есть. Либо если эту войну мы закончим несправедливым финалом, то это будет означать, что мир постепенно придет в несправедливый финал для всех. Потому что нет права, защиты, гарантий, территории, суверенитета, субъектности и т.д.



Украина вернет Крым под свой контроль / Getty Images

Давайте откровенно, когда мы говорим о сроках освобождения, я понимаю, что сегодня некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа. Сколько оружия нужно, сколько и когда это оружие будет поступать, сколько, когда и как будут работать санкции против России, сколько и как Россия потеряет денег и т.д. Это же анализ.

Партнеры принимают соответствующие решения о санкциях, но в то же время большое количество глобальных компаний с белой европейской юрисдикцией продолжает работать на потребительском рынке России, дает возможность получать большие налоги.

Затем российский бюджет говорит, что на 2024 год будут тратить 14,6 триллиона рублей непосредственно на войну. В 2023 году на войну потратили 10,2 триллиона рублей. Это конкретно о том, что одно дело говорить, а другое дело сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов.

Кроме того, если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, эти инструменты должны быть через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней. Почему? Потому что о том, какое оружие, в каком количестве у вас будет через соответствующее время, будут знать и россияне. А значит, будут готовиться к стратегической обороне, будут окапываться. Так Россия всегда поступает. Выбирает ряд гастарбайтеров и копает.

Поэтому сроки освобождения той или иной территории зависят исключительно от некоторых вещей:

деньги и оружие у России;

ресурсы и оружие у Украины;

сроки, когда это оружие в достаточном количестве будет использоваться Украиной или Россией.

Также главное – посмотреть на то, как Россия воюет с точки зрения оккупированных территорий, что она сделала, внести соответствующие быстрые коррективы в тактику проведения боевых действий.

Если нам, например, бронетехника сегодня не нужна как ключевой элемент, а на первом этапе прорыва обороны нужны, например, дроны, дальнобойные ракеты, системы РЭБ, авиационный компонент, то все-таки нужно, чтобы они были. Тогда мы можем предсказывать сроки.

Но вернемся к главному. Есть ли у нас финал, где мы не заходим в Крым, который бы четко говорил, что Украина будет иметь историческую перспективу? Есть ли хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий, и в России не прошли соответствующие политические, управленческие изменения и т.д. Есть ли у нас тогда хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10-15 лет?

Правильный финал войны

Когда вы говорите: "если финал войны будет неправильным". Это "если" чисто теоретическое или составляет какой-то процент?

Я крайне оптимистично на все смотрю, несмотря на то, что это очень сложные времена. Мы понимаем, что практически два года войны, есть определенная депрессия, определенный психоэмоциональный фон и т.д. Но фундаментально все изменилось. Фундаментально изменилось понимание, что без проигрыша России война будет масштабирована в любом случае. В мире будут доминировать насилие и хаос.

Когда мы говорим о неправильном исходе войны, он звучит, что страны-демократы объединились и проиграли примитивной авторитарной стране. Не Украина проиграла. Я хочу, чтобы мы все это осознавали. И даже те, кто говорит, что это тяжело, невозможно, должны понять, что это будет выглядеть именно так – будто страны-демократии гораздо слабее отдельной авторитарной страны.

Соответственно, страны-демократии не смогут претендовать на глобальное лидерство, а страны с авторитарными системами имеют право доминировать и имеют право инвестировать в атаку других территорий, не только Украины. Россия станет глобальным доминатором.

Инвестиции в Украину – это инвестиции в гарантированное будущее. Даже не в безопасность, экономику или что-нибудь другое. Это гарантия того, что дети не будут убиты. Не только в Украине, но и в других государствах.

Если ты не наказываешь вора, и он начинает масштабировать свои преступления, это значит, что он будет делать это и на других территориях. Почему? Потому что авторитарным странам не придется больше бояться демократии. Если демократии в объединенном формате не могут победить технологически отсталую страну, значит, они не смогут защититься на своих территориях. Это нужно объяснять.

Знаете, почему я оптимистичен? Я вижу изменения в поведении многих политиков в Западной Европе, прежде всего. Они понимают те риски, которые сегодня очевидны. Они понимают природу этой войны, каковы последствия, если эта война будет неправильно финализирована.

Это не значит, что они готовы избавиться от бюрократичности, сомнений, остаточного страха перед Россией. Соответственно, что они готовы быстро передать необходимый объем оружия Украине, готовы не проводить странные внутренние дискуссии относительно того, нужно ли помогать Украине или не нужно. Нет, они будут все это делать.

Но я точно понимаю, что в их глазах уже написано, что все риски неправильного финала войны в Украине осознают в полном объеме. Это дает надежду. Это не значит, что темные времена для нас завтра закончатся, что мы завтра уж точно освободим все территории.

Это значит, что нам придется еще много поработать для того, чтобы это было. Если демократическая часть человечества хочет выжить на своих правилах, то нет никакого сценария не помогать Украине, не предоставить все необходимое оборудование и не обеспечить проигрыш России.

Успехи Украины и потери России

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что мы прошли 70% дистанции, наше контрнаступление продолжается. Речь шла о проценте от нашей общей дистанции или от дистанции контрнаступления?

Давайте кратко подытожим то, что мы имеем после практически 630 дней войны, и будет понятно. У нас сегодня есть ряд оккупированных территорий, где Россия находится в обороне, пытаясь защитить то, что она у нас забрала. Идут активные боевые действия.

Россия не продвигается вперед и не продвинется. Она понимает, что у нее нет ресурса для захвата всей Украины. У нее нет ресурса, чтобы доминировать в Украине. Она нас ненавидит и потому атакует гражданское население. Это ключевой аргумент России, но враг находится в обороне.

Украина же постепенно давит. Возможно не в том объеме или не с той скоростью, с которой нам с вами хотелось бы, но мы должны осознать, кто является нашим оппонентом. Это не какая-нибудь никчемная небольшая организация или страна с небольшими ресурсами.

Нам противостоит страна, еще вчера доминировавшая в глобальном политическом пространстве, которая вчера, используя свои шантажные методы ведения внешней политики, доминировала с точки зрения правил, по которым мы с вами должны жить и сидела в G20 и G8. Сегодня мы системно уничтожаем репутацию этой страны.

Кстати, встреча глав Китая и Соединенных Штатов четко фиксирует, что больше глобального игрока под названием Россия не существует, потому что ее вывели из перечня тех стран, которые будут обсуждать устройство глобального политического пространства.

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Мы полностью уничтожили доминирование России в Черном море. Они сбежали своим расхваленным черноморским флотом на новороссийские базы, и теперь выводят свои корабли в море у Новороссийска, для того чтобы атаковать "Калибрамы" гражданское население.

Россия всегда воюет предательски, но она не доминирует в акватории Черного моря. Более того, Украина создала альтернативный зерновой коридор и активно его использует, транспортируя по нему большое количество зерна. И мы доказали миру, что не нужно обращать внимание на Россию и ее примитивный шантаж. И смотрите, Россия это не комментирует.

Также мы постепенно разоружаем полуостров Крым, открывая там небо, уничтожая российские С-400 "Триумф" и средства РЭБ. Это позволяет нам активно отрабатывать по ресурсной базе (агрессора – 24 Канал), через которую идет обеспечение всей оккупационной армии по линии фронта. Это достаточно весомо, и это шокировало наших партнеров.

Когда говорим о тяжелых и депрессивных временах, не забывайте, где мы сегодня находимся и о чем мы сегодня говорим. Мы говорим о том, что Украина сломала Россию в Черном море, что Украина шокировала наших партнеров.

Сегодня Украина, несмотря на отсутствие таких ключевых элементов, как авиация и дальнобойные ракеты в достаточном количестве, продолжает давить на ряд направлений. Россия для того, чтобы отвлечь наше внимание от наступательных операций, пытается контратаковать на Авдеевском, Бахмутском или Лиманском направлениях. Но это жесты отчаяния.

Я понимаю, что это сложно все вообразить, но я подчеркиваю. Я хочу, чтобы все у нас, кто испытывает тяжелое психологическое состояние, чтобы они понимали, кто сегодня Украина, как она выглядит в мире, что она уже сделала и что она продолжает делать и что она обязательно доведет все до правильного финала.

Что означает заявление об "отходе" россиян с Херсонщины

Давайте тогда о жесте "Бледной Моли" или же сообщении о том, что россияне собирались передислоцироваться на более выгодные позиции, а затем удалили это сообщение как не совсем корректное или ложное. Что это вообще было тогда?

Я достаточно скептически отношусь к качеству управленческой вертикали в России. Эта нескоординированность действий является проявлением того, что внутри России есть конфликтные ситуации и процессы эрозии.

Если конкретно о сообщении, которое появилось, а потом исчезло, – можно сказать, что это фальстарт. Очевидно, что они готовились к возможности такого сценария. Возможно, кто-то там какую-то информацию передал, она была неправильно проанализирована, как это, в принципе, и присуще России. Соответственно, в России уже началась какая-то истерика из-за принятия такого решения.

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Важно, что это сообщение было тиражировано государственными агентствами "ТАСС" и "РИА Новости", а после этого оно также синхронно было удалено. Это ведь не просто так. Это очень конкретно говорит о том, что есть определенные процессы разбалансировки, то есть неэффективность управленческих вертикалей даже в военном руководстве России.

Это хороший признак, что все, что делает Украина, она делает правильно. Давление увеличивается, нервозность в России растет, и такие достаточно интересные факты мы с вами будем видеть все больше. Нам просто надо, несмотря ни на что, продолжать давить на Россию в разных смыслах этого слова.

Проблемы и ресурсы России

Российские военкоры пишут, что Россия не сможет перебросить на левый берег никакого мобилизационного резерва, потому что оккупанты уже привлекли его. В то же время, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручает губернаторам готовиться к переходу на мобилизационную экономику.

Что касается российской мобилизации, то я бы масштабировал этот вопрос. Все говорят, что Россия что-то делает, что у нее большое производство ракет, военная промышленность, мобилизационные процессы и т.д. Это супер, вот только вся эта информация, она из источников под названием российская пропаганда. Потому что в России все происходит не так, как они говорят. Оно смотрится гораздо хуже.

Это не значит, что нужно недооценивать Россию, потому что это все-таки большая страна, имеющая большое количество ресурсов, в том числе и лишних денег. Но их военное производство, мягко говоря, не столь существенно выросло.

Почему они постоянно истерят о необходимости переводить свою экономику на мобилизационные рельсы? Потому что им ничего не удается сделать. У России действительно есть ракетное производство, но это не тот объем, о котором заявляют россияне. И о котором мы думаем, что у России якобы есть мощные производства и тысячами их штампуют.

Дроновое производство у них тоже безусловно есть, но не в том количестве, как было. Российская экономика и до полномасштабного вторжения не была конкурентной, потому что выживала за счет сырья, которое масштабно продавала. А сегодня она из-за существенных санкционных ограничений является нетехнологичной и полной проблем.

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У нас все говорят, что у россиян очень большой мобилизационный резерв и они гораздо больше с точки зрения этого резерва, чем Украина, и что это страшно. Только у них также мобилизационные проблемы в огромном объеме, потому что это все фикция, что все там подписывают контракты и готовы идти воевать за деньги.

На самом деле не так уж много денег они выдают тем людям, которые готовы утилизироваться в Украине. Кроме того, если у вас "больная" экономика, то она же "больная" во всем, в том числе и в возможности финансировать дешевый ресурс.



Уничтоженная российская техника в Украине / Getty Images

Почему дешевый? Потому что, к примеру, они не хотят отправлять танк – он дорого стоит, а хотят отправить дешевого мобилизованного, потому что он ничего не стоит. И на нем можно еще и сэкономить. Потому у них, безусловно, сложные процессы с мобилизацией.

Не стоит забывать и о коррупции, которая в России просто фантастическая по объему. Коррупция – это сущность и синоним России, и она никуда не исчезла. Напротив, сегодня они ведут себя так, будто в последний день. В России нужно воровать, воровать и еще раз воровать, и они это делают. Это признак умирающего государства. Это не значит, что завтра все закончится, потому что его еще нужно дожать, но это умирающее государство.

Она не является эффективной с точки зрения экономики, мобилизационных процессов или тактики и стратегии ведения боевых действий. Россия компенсирует свои потери количеством расконсервированной техники и снарядами, полученными из Северной Кореи. Но мы должны все это правильно оценивать, не пугать себя дополнительно. И наоборот, смотреть на признаки умирающего государства.

А что вообще означает вот эта фраза "мобилизационная экономика"? Что они имеют в виду?

Они подразумевают, что все социальные программы должны быть свернуты, сокращены, и все должно идти на закупку или производство военной техники: амуниции, снарядов, патронов, дронов и т.д. И поэтому все, что они планировали в рамках национальных проектов, инвестиций в ІТ-сектор, сельское хозяйство – все должно быть сокращено.

В России есть странный персонаж – Марат Хуснуллин, заявивший, что они до 2030-го года построят миллиард квадратных метров жилья. То есть в России это ключевая проблема, им действительно нужно куда-то переселить людей, у которых нет жилья. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на картинки из реальных российских городов, а не на Москву или Санкт-Петербург. И это все будет сокращено и перенаправлено на то или иное военное производство.

Это также не означает, что они это военное производство достаточно быстро построят. Они просто украдут на военном производстве немного больше денег, чем это делают сегодня – и это круто. Поэтому я бы хотел, чтобы мы не недооценивали Россию. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы мы сами себя не пугали, переоценив ее потенциал.

В то же время, Патрушев накануне вторжения и в течение первого года вторжения обещал здесь и сейчас "поставить на колени" Украину, а после практически двух лет войны говорит, что надо быстро перейти на мобилизационные рельсы. Это значит, что они находятся в предпанических настроениях. Наблюдаем за этим, делаем все, чтобы этих настроений в России было гораздо больше.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже в скором времени на сайте 24 Канала.