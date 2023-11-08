Россияне регулярно привлекают в армию заключенных преступников, пытаясь таким образом избежать прямой мобилизации. Однако часто они по возвращении с фронта совершают новые преступления.

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Убийца на фронте

В январе 2020 года Владислав Канюс жестоко убил свою возлюбленную Веру Пехтелеву. Судмедэксперт установил, что смерть вызвана совокупностью травм. В общей сложности на ее теле насчитали более 100 повреждений, ушибов, гематом и резаных ран. Больше всего Владислав поиздевался над лицом, шеей и головой собственной девушки. Перед смертью он изнасиловал Веру, а затем задушил шнуром от утюга.

Владислав Канюс с особой жестокостью расправился с любимой / СМИ

Согласно приговору суда, убийцу отправили в колонию на 17 лет. Однако в июне матери погибшей Веры показали фото, на котором Владислав позирует в форме с автоматом в руках. Он отправился воевать в Украину. Из ответа прокуратуры стало известно, что 27 апреля 2023 его помиловал Владимир Путин личным указом.

Ответ Ростовской прокуратуры о местонахождении убийцы / Елена Попова

Принятый летом закон позволяет россиянам освобождать в период мобилизации или военного положения лиц, которых судили даже за столь тяжкие преступления. Однако Владислав не только воюет – он спокойно публикует фото из дома, где жарит шашлыки с друзьями.

Путин открыто не объявляет мобилизацию