Россияне регулярно привлекают в армию заключенных преступников, пытаясь таким образом избежать прямой мобилизации. Однако часто они по возвращении с фронта совершают новые преступления.
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Убийца на фронте
В январе 2020 года Владислав Канюс жестоко убил свою возлюбленную Веру Пехтелеву. Судмедэксперт установил, что смерть вызвана совокупностью травм. В общей сложности на ее теле насчитали более 100 повреждений, ушибов, гематом и резаных ран. Больше всего Владислав поиздевался над лицом, шеей и головой собственной девушки. Перед смертью он изнасиловал Веру, а затем задушил шнуром от утюга.
Владислав Канюс с особой жестокостью расправился с любимой / СМИ
Согласно приговору суда, убийцу отправили в колонию на 17 лет. Однако в июне матери погибшей Веры показали фото, на котором Владислав позирует в форме с автоматом в руках. Он отправился воевать в Украину. Из ответа прокуратуры стало известно, что 27 апреля 2023 его помиловал Владимир Путин личным указом.
Ответ Ростовской прокуратуры о местонахождении убийцы / Елена Попова
Принятый летом закон позволяет россиянам освобождать в период мобилизации или военного положения лиц, которых судили даже за столь тяжкие преступления. Однако Владислав не только воюет – он спокойно публикует фото из дома, где жарит шашлыки с друзьями.
Путин открыто не объявляет мобилизацию
- Путин пытается играть в фикцию выборов, запланированных на весну 2024 года. Президент России постарается избежать открытой мобилизации население, ведь это может вызвать общественное недовольство.
- В октябре в ГУР рассказали, что в государстве-агрессорце все готово к открытой мобилизации. Впрочем, объявить ее враг не может, ведь это повлияет на те же выборы, а также на экономическое состояние страны.
- Пока Кремль может решиться на "уменьшенную" мобилизацию, то есть 100 или 200 тысяч человек. Большое войско может быть опасно для режима, поэтому Путин скорее "будет подбрасывать дрова" для поддержания уже действующих сил.