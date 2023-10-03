Во время своего недавнего выступления Путин почтил память погибших заключенных и сказал, что они якобы очистились и начали жизнь сначала. Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова, заметив, что это совсем не правда.
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Узники для Путина – герои
Российский диктатор назвал бывших узников героями, но тогда возникает вопрос, кто эти люди, которые возвращаются после войны, а затем убивают детей, насилуют, торгуют наркотиками.
Мы узнаем только о том, что нельзя было скрыть, как, например, убийство 4-летней девочки, а преступлений действительно гораздо больше. Это (делают – 24 Канал) те же люди после войны. Это те люди, которых величает Путин,
– подчеркнула Ольга Романова.
Она напомнила, как на днях стало известно, что Путин наградил бывшего ветерана "СВО". Но сразу после награждения тот вернулся на оккупированную территорию и застрелил девушку. Именно такие "герои" в сегодняшней России.
"Это люди, которые не нашли себя внутри страны. Они не хотят и не умеют ничего делать. Они умеют только убивать", – сказала Романова.
Российская оппозиционерка объяснила, что делают с заключенными в России: смотрите видео
Интересна ситуация, когда так называемые ветераны "СВО" могут без экзаменов поступать в любые вузы России и бесплатно там учиться. Однако на такое предложение никто не согласился. По словам оппозиционерки, это лишь подтверждает, что учиться и работать заключенные не хотят, все стремятся вернуться назад и делать то, что умеют лучше – убивать.
Что ждет заключенных
Никто не предполагал, что Евгений Пригожин поругается с Сергеем Шойгу и выведет своих бойцов с фронта. Предполагалось, что все они там погибнут, но в конечном итоге заключенные оказались в России. Теперь стоит задача, что с ними делать.
Одним из вариантов есть росгвардия, куда их набирают и отправляют работать на оккупированные территории. Если вагнеровцы снова попадают за решетку, там они будут пользоваться популярностью, поэтому им сразу же предложат подписать новые контракты.
Вагнеровцы очень хотят на фронт, у них всех есть подписанные контракты. Они ведь ничего не могут делать, поэтому это их единственный способ заработать деньги,
– подчеркнула Романова.
Более того, Путин хочет отправить на фронт не только заключенных, но и всю маргинальную часть общества.
"Путину уже не нужно столько народу. Пенсионеры, дети, образование, детские сады – все это только оттягивает деньги. Поэтому война – идеальный способ и преступников положить под нож, и резко сократить население, которое Путину не нужно", – отметила российская оппозиционерка.
Преступления российских заключенных: что известно
- Россия активно привлекает для войны в Украине заключенных и не учитывает тяжесть их преступлений. На фронт попадают и убийцы, и насильники. Даже случалось, когда узники по возвращении с войны приезжали в свои села или города уже в статусе "героев", хотя до этого могли совершать в этих населенных пунктах страшные преступления.
- Оппозиционное российское издание "Медуза" рассказывало истории бывших узников, в основном вагнеровцев, которые по возвращении с войны совершали жестокие убийства. От их рук страдали родственники, соседи, дети. Также известно о многих случаях изнасилований детей.
- Одна из историй рассказывает о 37-летнем мужчине. Он был арестован за убийство шести человек. Кроме того, отбывал срок в колонии еще и за другие преступления, в том числе разбой, грабежи и кражи. Но уже в 2022 году отправился на фронт в составе ЧВК "Вагнера".