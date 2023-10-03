Під час свого недавнього виступу Путін вшанував пам'ять загиблих в'язнів і сказав, що вони нібито очистились та почали життя спочатку. Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сідящая", російська опозиціонерка Ольга Романова, зауваживши, що це зовсім не правда.

Дивіться також Суть окупанта: у Криму учасник війни проти України зґвалтував 20-річну дівчину

В'язні для Путіна – герої

Російський диктатор назвав колишніх в'язнів героями, але тоді постає питання, хто ці люди, які повертаються в Росію, помилувані після війни, а потім вбивають дітей, ґвалтують, торгують наркотиками.

Ми дізнаємося лише про те, що не можна було приховати, як, наприклад, вбивство 4-річної дівчинки, а злочинів насправді набагато більше. Це (роблять – 24 Канал) ті самі люди після війни. Це ті люди, яких величає Путін,

– підкреслила Ольга Романова.

Вона пригадала, як днями стали відомо, що Путін нагородив колишнього ветерана "СВО". Але одразу після нагородження той повернувся на окуповану територію і застрелив дівчину. Саме такі "герої" є в сьогоднішній Росії.

"Це люди, які не знайшли себе всередині країни. Вони не хочуть і не вміють нічого робити. Вони вміють тільки вбивати", – сказала Романова.

Російська опозиціонерка пояснила, що роблять з в'язнями у Росії: дивіться відео

Цікавою є ситуація, коли так звані ветерани "СВО" можуть без екзаменів вступати у будь-які виші Росії та безплатно там навчатися. Однак на таку пропозицію ніхто не зголосився. За словами опозиціонерки, це лише підтверджує, що вчитися і працювати в'язні не хочуть, всі лише прагнуть повернутися назад і робити те, що вміють найкраще – вбивати.

Що чекає на в'язнів

Ніхто не припускав, що Євгєній Пригожин посвариться з Сергєєм Шойгу й виведе своїх бійців з фронту. Припускалось, що всі вони там і загинуть, але в кінцевому результаті в'язні опинилися в Росії. Тепер стоїть завдання, що з ними робити.

Одним із варіантів є росгвардія, куди їх набирають і відправляють працювати на окуповані території. Якщо вагнерівці знову потрапляють за ґрати, там вони користуватимуться популярністю, тому їм чи не одразу запропонують підписати нові контракти.

Вагнерівці дуже хочуть на фронт, у них всіх є підписані контракти. Вони ж нічого не можуть робити, тому це їхній єдиний спосіб заробити гроші,

– наголосила Романова.

Щобільше, Путін хоче відправити на фронт не тільки ув'язнених, але й всю маргінальну частину суспільства.

"Путіну вже не потрібно стільки народу. Пенсіонери, діти, освіта, дитячі садочки – все це тільки відтягує гроші. Тому війна – ідеальний спосіб і злочинців покласти під ніж, і різко скоротити населення, яке Путіну не потрібне", – зауважила російська опозиціонерка.

Злочини російських в'язнів: що відомо