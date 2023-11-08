Росіяни регулярно залучають до війська ув'язнених злочинців, намагаючись таким чином уникнути прямої мобілізації. Однак часто вони після повернення з фронту скоюють нові злочини.

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Вбивця на фронті

У січні 2020 року Владислав Канюс жорстоко вбив свою кохану Віру Пехтєльову. Судмедексперт встановив, що смерть викликала сукупності травм. Загалом на її тілі нарахували понад 100 пошкоджень, забитих місць, гематом та різаних ран. Найбільше Владіслав познущався з обличчя, шиї та голови власної дівчини. Перед смертю він зґвалтував Віру, а потім задушив шнуром від праски.

Владислав Канюс з особливою жорстокістю розправився з коханою / російські ЗМІ

Згідно з вироком суду, вбивцю відправили до колонії на 17 років. Однак у червні матері загиблих Віри показали фото, на якому Владислав позує у формі з автоматом в руках. Він відправився воювати в Україну. З відповіді прокуратури стало відомо, що 27 квітня 2023 року його помилував Владімір Путін особистим указом.

Відповідь Ростовської прокуратури щодо місцеперебування вбивці / Алена Попова

Ухвалений влітку закон дозволяє росіянам звільняти у період мобілізації чи воєнного стану осіб, яких судили навіть за такі важкі злочини. Однак Владислав не лише воює – він спокійно публікує фото з дому, де смажить шашлики з друзями.

Путін відкрито не оголошує мобілізацію