Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Яка статистика ураження у "Птахів Мадяра"

У виданні розповіли, що дані про знищення цілей, яку надають дронові підрозділи, проходить ретельну перевірку, адже вони впливають на систему балів, що визначає кількість нових безпілотників, які отримає підрозділ наступного місяця. У ЗМІ зазначають, що загалом ці дані вважаються достовірними.

Особливо цікавими є різниця між ефектними FPV-дронами (з видом від першої особи) і рідко демонстрованими нічними безпілотниками-бомбардувальниками "Баба Яга", атаки яких виглядають менш ефектно, хоча переносять вони потужніше озброєння. На відео зазвичай видно лише тепловий спалах, без чіткого розуміння, що саме стало ціллю і наскільки вона пошкоджена.

За інформацією "Птахів Мадяра", за місяць вони завдали 7 874 ударів FPV-дронами, що становить 67% від усіх атак. Також повідомляється про 3 582 вильоти важких бомбардувальників – це приблизно 31% атак.

У матеріалі зазначається, що близько 2% усіх атак, ймовірно, здійснені квадрокоптерами типу Mavic, оснащеними бомбовим навантаженням.

Аналітик OSINT Ендрю Перпетуа, який переглядає кожне відео знищення дронами з України, вважає, що ефективність нічних бомбардувальників значно недооцінена. На його думку, результати їхніх атак часто схожі з артилерійськими ударами, і саме ці дрони можуть бути причиною численних уражень техніки, ураженої "невідомою зброєю".

Із 5 334 уражених цілей 1 848, тобто 35%, були знищені, із загального числа 11 601 вильотів. За приблизними підрахунками, в середньому потрібно 2,2 вильоту для ураження однієї цілі та 7,1 – для її повного знищення. Водночас журналісти наголошують, що ці цифри є умовними, оскільки "ціллю" може бути як окремий солдат, так і цілий бункер.

Як "Птахи Мадяра" ведуть дронову війну

У березні "Птахи Мадяра" знищили 274 одиниці бронетехніки, 69 артилерійських систем, 569 неброньованих транспортних засобів, а також 149 мотоциклів. Крім того, вони уразили 174 важливі, хоч і менш помітні об’єкти – 174 антени, радіолокаційні та безпілотні камери, виведення яких з ладу точковими ударами може порушити комунікацію й розвідку противника.

У матеріалі також порівнюється статистика "Птахів Мадяра" із загальними даними по Україні. Так, у березні та квітні цей підрозділ забезпечував 6 – 10% від загальної кількості уражених танків і бронетехніки, але лише 1 – 2% від знищеної артилерії. Хоча ЗСУ загалом повідомляють про більшу кількість знищених артсистем, а не бронетехніки, у "Птахів Мадяра" – навпаки.

Це дивно, враховуючи, що вони відпрацювали тактику знищення артилерії: FPV-дрон повільно підлітає і вибухає прямо в стволі гармати – це часто показується в їхніх відео,

– йдеться у матеріалі.

Це може вказувати на те, що знищення артилерії приписують інші підрозділи, можливо, ті, які працюють на напрямках, де така техніка зустрічається частіше. Також можливо, що за це відповідають інші підрозділи зі спецобладнанням.

Крім того, за словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, на початку року в Україні щомісяця вироблялося 200 тисяч FPV-дронів. Якщо не враховувати запаси, то "Птахи Мадяра" використовують приблизно 4% від цього обсягу, що відповідає їхній частці заявлених знищень.

У статті зазначається, що порівняння з минулими місяцями показує, наскільки швидко зростає ефективність підрозділу. У березні 2024 року було уражено 293 цілі, до грудня – вже 2 966, а зараз – понад 5 000. Це свідчить і про зростання самого підрозділу, і про те, що зі збільшенням обсягів постачання дронів зростає і кількість результативних ударів.

До слова, українські захисники використовують дрони не лише для ураження ворожих цілей. На Вовчанському напрямку бійці ЗСУ використовують дрони-бомбери "Вампір" для доставки необхідних речей, харчів і листів від рідних через загрозливу ситуацію.