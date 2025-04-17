Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также В Украине разрабатывают летающие авианосцы, – Forbes

Какая статистика поражения у "Птиц Мадьяра"

В издании рассказали, что данные об уничтожении целей, которую предоставляют дроновые подразделения, проходит тщательную проверку, ведь они влияют на систему баллов, что определяет количество новых беспилотников, которые получит подразделение в следующем месяце. В СМИ отмечают, что в целом эти данные считаются достоверными.

Особенно интересны разница между эффектными FPV-дронами (с видом от первого лица) и редко демонстрируемыми ночными беспилотниками-бомбардировщиками "Баба Яга", атаки которых выглядят менее эффектно, хотя переносят они более мощное вооружение. На видео обычно видно только тепловую вспышку, без четкого понимания, что именно стало целью и насколько она повреждена.

По информации "Птиц Мадьяра", за месяц они нанесли 7 874 ударов FPV-дронами, что составляет 67% от всех атак. Также сообщается о 3 582 вылетах тяжелых бомбардировщиков – это примерно 31% атак.

В материале отмечается, что около 2% всех атак, вероятно, осуществлены квадрокоптерами типа Mavic, оснащенными бомбовым нагрузкой.

Аналитик OSINT Эндрю Перпетуа, который просматривает каждое видео уничтожения дронами из Украины, считает, что эффективность ночных бомбардировщиков значительно недооценена. По его мнению, результаты их атак часто схожи с артиллерийскими ударами, и именно эти дроны могут быть причиной многочисленных поражений техники, пораженной "неизвестным оружием".

Из 5 334 пораженных целей 1 848, то есть 35%, были уничтожены, из общего числа 11 601 вылетов. По приблизительным подсчетам, в среднем нужно 2,2 вылета для поражения одной цели и 7,1 – для ее полного уничтожения. В то же время журналисты отмечают, что эти цифры являются условными, поскольку "целью" может быть как отдельный солдат, так и целый бункер.

Как "Птицы Мадьяра" ведут беспилотную войну

В марте "Птицы Мадьяра" уничтожили 274 единицы бронетехники, 69 артиллерийских систем, 569 небронированных транспортных средств, а также 149 мотоциклов. Кроме того, они поразили 174 важных, хоть и менее заметных объекта – 174 антенны, радиолокационные и беспилотные камеры, вывод которых из строя точечными ударами может нарушить коммуникацию и разведку противника.

В материале также сравнивается статистика "Птиц Мадьяра" с общими данными по Украине. Так, в марте и апреле это подразделение обеспечивало 6 – 10% от общего количества пораженных танков и бронетехники, но только 1 – 2% от уничтоженной артиллерии. Хотя ВСУ в целом сообщают о большем количестве уничтоженных артсистем, а не бронетехники, у "Птиц Мадьяра" – наоборот.

Это странно, учитывая, что они отработали тактику уничтожения артиллерии: FPV-дрон медленно подлетает и взрывается прямо в стволе пушки – это часто показывается в их видео,

– говорится в материале.

Это может указывать на то, что уничтожение артиллерии приписывают другие подразделения, возможно, те, которые работают на направлениях, где такая техника встречается чаще. Также возможно, что за это отвечают другие подразделения со спецоборудованием.

Кроме того, по словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, в начале года в Украине ежемесячно производилось 200 тысяч FPV-дронов. Если не учитывать запасы, то "Птицы Мадьяра" используют примерно 4% от этого объема, что соответствует их доле заявленных уничтожений.

В статье отмечается, что сравнение с прошлыми месяцами показывает, насколько быстро растет эффективность подразделения. В марте 2024 года было поражено 293 цели, к декабрю – уже 2 966, а сейчас – более 5 000. Это свидетельствует и о росте самого подразделения, и о том, что с увеличением объемов поставок дронов растет и количество результативных ударов.

К слову, украинские защитники используют дроны не только для поражения вражеских целей. На Волчанском направлении бойцы ВСУ используют дроны-бомберы "Вампир" для доставки необходимых вещей, продуктов и писем от родных из-за угрожающей ситуации.