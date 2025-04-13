Из-за угрожающей ситуации доставлять провизию автомобилем слишком рискованно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

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Украинским воинам доставляют провизию дронами

Украинские защитники на Волчанском направлении получают необходимые вещи, продукты и письма от родных с помощью дронов-бомбардировщиков "Вампир".

"Из-за напряженной обстановки на Волчанском направлении, завоз автомобилем провизии, воды, медикаментов и т.д. крайне рискованно. И поэтому это дело поручают дронам. Здесь и раскрывается универсальность бомбера Vampire. С таким же успехом, как он сбрасывает на головы оккупантов боеприпасы, он доставляет нашим ребятам гостинцы", – говорится в сообщении.

Перед запланированным рейсом дрона бойцы присылают список своих потребностей, их стараются максимально удовлетворить.

В обязательном порядке это хлеб, консервы, вода, масло, сахар, чай, грелки. Для дополнительной энергии – сладости. В банный день – сухой душ, сменное белье. А еще дрон привозит письма от родных,

– отметили пограничники.

Кроме того, дрон "Вампир" дает возможность обратной связи от бойца к своим родным.

"Обратная связь также существует – "Вампир" снаряжен катушкой с тросом, на конце которого крепится карабин. И к нему можно прицепить как письмо-ответ, так и, например, батареи и павербанки", – отметили в ГПСУ.