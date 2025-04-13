Через загрозливу ситуацію доставляти провізію автомобілем надто ризиковано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

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Українським воїнам доставляють провізію дронами

Українські захисники на Вовчанському напрямку отримують необхідні речі, харчі й листи від рідних за допомогою дронів-бомберів "Вампір".

"Через напружену обстановку на Вовчанському напрямку, завезення автівкою провізії, води, медикаментів тощо вкрай ризиковане. І тому цю справу доручають дронам. Тут і розкривається універсальність бомбера Vampire. З таким самим успіхом, як він скидає на голови окупантів боєприпаси, він доправляє нашим хлопцям гостинці", – йдеться у повідомленні.

Перед запланованим рейсом дрона бійці надсилають список своїх потреб, їх намагаються максимально задовільнити.

В обов’язковому порядку це хліб, консерви, вода, масло, цукор, чай, грілки. Для додаткової енергії – солодощі. В банний день – сухий душ, змінна білизна. А ще дрон привозить листи від рідних,

– зазначили прикордонники.

Крім того, дрон "Вампір" дає можливість зворотного зв'язку від бійця до своїх рідних.

"Зворотний зв'язок також існує – "Вампір" споряджений котушкою з тросом, на кінці якого кріпиться карабін. І до нього можна причепити як лист-відповідь, так і, наприклад, батареї та павербанки", – наголосили в ДПСУ.