Первые упоминания об украинских беспилотниках, переносящих меньшие дроны появились в ноябре 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно об украинских дрономатах

Россияне уже жалуются, что украинские FPV-дроны атакуют цели на расстоянии до 40 км за линией фронта, или даже больше. Это значительно превышает их стандартный радиус действия, что указывает на применение новейших дронов-носителей.

В Forbes проводят параллели с тем, как Китай создавал свой первый морской авианосец "Ляонин". Свой первый корабль такого класса Пекин спустил на воду еще в 2012 году, но понадобилось еще четыре года испытаний и тренировок, прежде чем корабль объявили боеспособным.

Большой дрон-носитель должен доставить в тыл врага много меньших FPV-дронов, которые будут атаковать отдельные цели. Здесь уже есть потребность и в большем количестве сложного оборудования, и в тесном взаимодействии целой команды специалистов, включая нескольких операторов БПЛА.

Украинские инженеры уже испытали различные модели носителей – с неподвижным крылом, так и с несколькими винтами. В зависимости от конструкции, они способны доставлять от одного до шести дронов-камикадзе. Однако, из-за сложности управления, более эффективной оказалась концепция "одна дрономатка – один ударный дрон", которую, в частности, реализует подразделение "Птицы Мадьяра".

Выбор между фиксированным крылом или винтовой схемой также предполагает компромиссы. Дроны с винтами обычно летают достаточно низко (300 – 400 метров), где они уязвимы для многих средств воздействия, включая стрелковый огонь и РЭБ. С другой стороны, дроны с неподвижным крылом, как у самолета, могут подниматься на значительную высоту, где становятся недосягаемыми для многих средств воздействия. Но там их хорошо видят вражеские радары, что делает их более простой мишенью для зенитных систем.

Такие системы применяются не только для атак, но и в защитных целях: патрулирующие дрономатки могут нести FPV-перехватчики, которые запускаются только в случае обнаружения вражеской техники в воздухе.

Это очень ранние дни носителей дронов. В будущем мы сможем увидеть материнские корабли, которые перевозят смешанную нагрузку разведывательных и ударных беспилотников,

– пишет Forbes.