Однако дроны на оптоволокне в ближайшее время не смогут вытеснить классические FPV-дроны. Такое мнение 24 Каналу озвучил офицер 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сергей "Скалун".

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Плюсы и минусы БПЛА на оптоволокне

Сергей "Скалун" отметил, что FPV-дроны на оптоволокне – это дополнительная способность врага. Они имеют свои преимущества. В частности, это связь, что дает более высокую вероятность поражения.

В то же время эти беспилотники имеют и минусы. Это ограничения по дальности, по маневренности, по полезной нагрузке. Их цена значительно выше.

Лично я рассматриваю дроны на оптоволокне как дополнительную опцию, которая просто расширяет возможности противника и может дать ему большую эффективность в определенных условиях. Но из-за очевидных своих минусов в ближайшее время они точно не смогут вытеснить классические FPV,

– подчеркнул офицер.

К слову, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сказал, какого оружия станет больше в Украине. По его словам, дроны на оптоволокне все чаще использует как украинская, так и российская армии на поле боя. Они имеют немало преимуществ по сравнению с FPV-дронами.