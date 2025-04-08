Однак дрони на оптоволокні найближчим часом не зможуть витіснити класичні FPV-дрони. Таку думку 24 Каналу озвучив офіцер 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis Сергій "Скалун".

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Плюси та мінуси БпЛА на оптоволокні

Сергій "Скалун" зазначив, що FPV-дрони на оптоволокні – це додаткова спроможність ворога. Вони мають свої переваги. Зокрема, це зв'язок, що дає вищу ймовірність ураження.

Водночас ці безпілотники мають і мінуси. Це обмеження по дальності, по маневровності, по корисному навантаженні. Їхня ціна значно вища.

Особисто я розглядаю дрони на оптоволокні як додаткову опцію, яка просто розширює спроможності противника і може дати йому більшу ефективність у певних умовах. Але через очевидні свої мінуси найближчим часом вони точно не зможуть витіснити класичні FPV,

– підкреслив офіцер.

До слова, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко сказав, якої зброї побільшає в України. За його словами, дрони на оптоволокні все частіше використовує як українська, так і російська армії на полі бою. Вони мають чимало переваг у порівнянні з FPV-дронами.