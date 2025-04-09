Перші згадки про українські безпілотники, що переносять менші дрони з'явилися у листопаді 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про українські дрономатки

Росіяни вже скаржаться, що українські FPV-дрони атакують цілі на відстані до 40 км за лінією фронту, або навіть більше. Це значно перевищує їхній стандартний радіус дії, що вказує на застосування новітніх дронів-носіїв.

У Forbes проводять паралелі з тим, як Китай створював свій перший морський авіаносець "Ляонін". Свій перший корабель такого класу Пекін спустив на воду ще у 2012 році, але знадобилося ще чотири роки випробувань і тренувань, перш ніж корабель оголосили боєздатним.

Великий дрон-носій повинен доставити у тил ворога багато менших FPV-дронів, які атакуватимуть окремі цілі. Тут вже є потреба і в більшій кількості складного обладнання, і в тіснішій взаємодії цілої команди фахівців, включно з кількома операторами БПЛА.

Українські інженери вже випробували різні моделі носіїв – з нерухомим крилом, так і з кількома гвинтами. Залежно від конструкції, вони здатні доставляти від одного до шести дронів-камікадзе. Проте, через складність управління, ефективнішою виявилася концепція "одна дрономатка – один ударний дрон", яку, зокрема, реалізує підрозділ "Птахи Мадяра".

Вибір між фіксованим крилом або гвинтовою схемою також передбачає компроміси. Дрони з гвинтами зазвичай літають досить низько (300 – 400 метрів), де вони вразливі для багатьох засобів впливу, включно зі стрілецьким вогнем та РЕБ. З іншого боку, дрони з нерухомим крилом, як у літака, можуть підійматися на значну висоту, де стають недосяжними для багатьох засобів впливу. Але там їх добре бачать ворожі радари, що робить їх простішою мішенню для зенітних систем.

Такі системи застосовуються не лише для атак, а й у захисних цілях: патрулюючі дрономатки можуть нести FPV-перехоплювачі, які запускаються лише у разі виявлення ворожої техніки в повітрі.

Це дуже ранні дні носіїв дронів. У майбутньому ми зможемо побачити материнські кораблі, які перевозять змішане навантаження розвідувальних і ударних безпілотників,

– пише Forbes.