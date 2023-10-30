Такое мнение в материале 24 Канала высказал старший аналитик фонда "Вернись живым", аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.
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Меньшая группировка может быть значительно безопаснее для Путина
Эксперт отметил, важный и тот фактор, что группировку в 500 тысяч человек, задействованная в войне против Украины, легче контролировать, чем миллионная.
Все же в России совсем не демократический режим, и Путин хорошо помнит урок Первой мировой войны, когда потерпевшая армия сидит в обороне, а в один прекрасный момент может вернуть оружие против своего руководства. И здесь значительно безопаснее может быть меньше группировка,
– подчеркнул аналитик.
Именно из-за этих факторов, по словам Белескова, Москва, если и будет проводить официально объявленную мобилизацию, то будет делать это скорее для поддержки тех сил, которые уже действуют. А не для создания большого преимущества и попытки перехода к масштабным наступлениям.
Впрочем, конечно, исключать другие варианты невозможно. Ведь мнения российского руководства уже давно не были рациональными.
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Оккупанты не могут объявить открытую мобилизацию
- Отметим, что в октябре представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что в государстве-агрессоре все готово к открытой мобилизации. Впрочем, объявить ее враг не может. И на это сразу несколько причин.
- На отсутствие объявления массовой мобилизации влияют выборы президента России в 2024 году.
- "Потому что мобилизация – это сложный процесс, влияющий на общественно-политическую обстановку на территории России. Но это и очень мощный удар по экономике России, потому что призывается наиболее трудоспособное население, которое должно работать и делать продукт, обеспечивать промышленную активность. Видимо, Россия где-то все это учитывает", – отметил генерал-майор.