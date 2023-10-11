Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. А вот подготовка российских оккупантов зависит от подразделения.

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Мобилизационные силы

Чтобы пополнять подразделения военных на фронте, в России было принято решение призвать вдвое больше срочников. Им разрешили уже хоть через неделю подписывать контракт. Но желающие появляются не слишком активно.

Они давят на командиров, чтобы те заставляли срочников подписывать контракты, и таким образом можно было ими укомплектовать бригады на полях боя. По-разному их мотивируют: финансовыми вопросами, какими-либо социальными гарантиями,

– рассказал нардеп.

То есть пополнение российских подразделений на фронте происходит за счет вот таких срочников, текущей мобилизации и добровольцев. Вероятно, так будет до выборов, которые должны пройти в следующем году.

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Уровень подготовки

Кроме вопросов с количеством потенциальных российских 200-х, у оккупантов есть проблемы с их подготовкой. Мобилизированные подготовлены хуже.

"Наши Силы обороны брали в плен российских военных, которые говорили и мы потом это проверяли, что проходили подготовку всего неделю на полигоне, а потом уже были на фронте", – отметил Костенко.

Впрочем, все зависит от конкретного подразделения. По словам нардепа, если это десантные бригады или морская пехота – они более мотивированы и опытны. Также зависит от комплектации кадровыми военными и мобилизованными.

"Эту оценку можно давать в первые несколько месяцев, потому что война быстро учит. За несколько месяцев можно быть обученнее, чем на полигонах", – добавил он.

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