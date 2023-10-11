Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. А от підготовка російських окупантів залежить від підрозділу.

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Мобілізаційні сили

Аби поповнювати підрозділи військових на фронті, в Росії прийняли рішення призвати удвічі більше строковиків. Їм дозволили вже хоч за тиждень підписувати контракт. Але охочі виявляються не дуже активно.

Вони тиснуть на командирів, щоб ті змушували строковиків підписувати контракти і таким чином можна було ними укомплектувати бригади на полях бою. По-різному їх мотивують: фінансовими питаннями, якимись соціальними гарантіями,

– розповів нардеп.

Тобто наразі поповнення російських підрозділів на фронті відбувається за рахунок ось таких строковиків, поточної мобілізації та добровольців. Ймовірно, так буде до виборів, які мають відбутися у наступному році.

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Рівень підготовки

Крім питань з кількістю потенційних російських 200-х, у окупантів є проблеми з їхньою підготовкою. Мобілізовані підготовані гірше.

"Наші Сили оборони брали в полон російських військових, які казали і ми потім це перевіряли, що проходили підготовку усього тиждень на полігоні, а потім вже були на фронті", – зазначив Костенко.

Утім, все залежить від конкретного підрозділу. За словами нардепа, якщо це десантні бригади чи морської піхоти – вони більш вмотивовані та досвідчені. Також залежить від комплектації кадровими військовими і мобілізованими.

"Цю оцінку можна давати у перші декілька місяці, бо війна швидко вчить. За декілька місяців можна бути більш навченим, ніж на полігонах", – додав він.

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