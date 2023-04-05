Среда, 5 апреля, это уже 406 сутки героического сопротивления Вооруженных Сил агрессии российских боевиков. Что произошло за этот день – читайте в материале 24 Канала.

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