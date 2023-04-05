Украинские защитники продолжают героически держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу захватить их. Собственно, тяжелейшей остается ситуация на Востоке нашей страны. В тылу украинцы борются за то, чтобы московские попы не навязывали свою повестку дня.