Українські захисники продовжують героїчно тримати оборону Бахмута та інших міст, не даючи ворогові їх захопити. Власне, найважчою залишається ситуація на Сході нашої країни. Натомість у тилу українці борються за те, аби московські попи не нав'язували свій порядок денний.