Середа, 5 квітня, – це уже 406 доба героїчного спротиву Збройних Сил агресії російських бойовиків. Що сталося за цей день – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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