Пятница, 9 февраля, это уже 716 день полномасштабной российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.
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Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский говорит, россияне готовятся к так называемым президентским "выборам", которые должны пройти уже в марте этого года.
Они завезли еще больше росгвардейцев на временно оккупированные территории якобы для "обеспечения общественного порядка", а на самом деле для того, чтобы давить на украинцев.
Вышло интервью Путина американскому конспирологу Такеру Карлсону. В нем президент России не сказал ничего нового, заявив к тому же, что это "не его государство" в 2022 году начало войну.
"Все дошло до этой ситуации, когда в Украине объявили: нет, мы не будем ничего выполнять. Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", – сказал главарь Кремля.
Кроме того, он назвал Украину "сателлитом США", а Киеву якобы все равно придется договариваться с Москвой.
Помощница министра обороны США Селеста Валландер прокомментировала назначение Александра Сырского на должность Главнокомандующего ВСУ.
Она назвала его опытным и успешным командиром. Также Валландер подчеркнула: "Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными".
Пожар в Москве
Телеграм-каналы пишут о пожаре в Москве. Произошло возгорание крыши жилого шестиэтажного дома на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт".
По информации оккупантов, жителей дома эвакуировали.
Атака на Украину
Воздушные силы предупредили об очередной волне "Шахедов", которые россияне начали запускать с вечера 8 февраля. В частности, опасность существовала для жителей Харьковской и Николаевской областей.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине на Харьковщине.