02:29, 9 февраля

Вышло интервью Путина американскому конспирологу Такеру Карлсону. В нем президент России не сказал ничего нового, заявив к тому же, что это "не его государство" в 2022 году начало войну.

"Все дошло до этой ситуации, когда в Украине объявили: нет, мы не будем ничего выполнять. Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", – сказал главарь Кремля.

Кроме того, он назвал Украину "сателлитом США", а Киеву якобы все равно придется договариваться с Москвой.