Какова ситуация на поле боя, что происходит в дипломатии и с военной помощью Украине – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Массированный обстрел Украины, взрывы в России: хронология 714 дня войны
Одессу атаковали "Шахедами"
Россияне запустили по Одессе дроны-камикадзе типа "Шахед". В области работала ПВО, а потом услышали сильные взрывы.
К сожалению, враг в Одессе повредил гражданскую инфраструктуру. Глава ОВА Олег Кипер написал, что в результате ночной дроновой атаки люди уцелели. По его словам, враги:
- повредили недостроенную многоэтажку, выбили стекло;
- повредили здание учебного заведения – пробили крышу, перекрытия, выбили окна.
Пожаров не зафиксировано. Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству вражеских целей,
– заявил глава области.
В Николаеве были прилеты
В Николаеве прогремели взрывы. Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что власть уже знает, где были прилеты. Кроме того, вспыхнул пожар в частном секторе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди не пострадали.