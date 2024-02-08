03:00, 8 февраля

Россияне запустили по Одессе дроны-камикадзе типа "Шахед". В области работала ПВО, а потом услышали сильные взрывы.

К сожалению, враг в Одессе повредил гражданскую инфраструктуру. Глава ОВА Олег Кипер написал, что в результате ночной дроновой атаки люди уцелели. По его словам, враги:

повредили недостроенную многоэтажку, выбили стекло;

повредили здание учебного заведения – пробили крышу, перекрытия, выбили окна.

Пожаров не зафиксировано. Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству вражеских целей,

– заявил глава области.

