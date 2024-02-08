Яка ситуація на полі бою, що відбувається у дипломатії та з військовою допомогою Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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03:00, 8 лютого

Одесу атакували "Шахедами"

Росіяни запустили по Одесі дрони-камікадзе типу "Шахед". В області працювала ППО, а потім почули сильні вибухи.

На жаль, ворог в Одесі пошкодив цивільну інфраструктуру. Глава ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки люди вціліли. За його словами, вороги:

  • пошкодили недобудовану багатоповерхівку, вибили скло;
  • пошкодили будівлю навчального закладу – пробили дах, перекриття, вибили вікна.

Пожеж не зафіксовано. Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей,
– заявив очільник області.

01:32, 8 лютого

У Миколаєві були прильоти

У Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що влада вже знає, де були прильоти. Окрім того, спалахнула пожежа у приватному секторі.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди не постраждали.