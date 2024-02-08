01:32, 8 лютого

У Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що влада вже знає, де були прильоти. Окрім того, спалахнула пожежа у приватному секторі.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди не постраждали.