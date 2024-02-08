Яка ситуація на полі бою, що відбувається у дипломатії та з військовою допомогою Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Одесу атакували "Шахедами"
Росіяни запустили по Одесі дрони-камікадзе типу "Шахед". В області працювала ППО, а потім почули сильні вибухи.
На жаль, ворог в Одесі пошкодив цивільну інфраструктуру. Глава ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки люди вціліли. За його словами, вороги:
- пошкодили недобудовану багатоповерхівку, вибили скло;
- пошкодили будівлю навчального закладу – пробили дах, перекриття, вибили вікна.
Пожеж не зафіксовано. Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей,
– заявив очільник області.
У Миколаєві були прильоти
У Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що влада вже знає, де були прильоти. Окрім того, спалахнула пожежа у приватному секторі.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди не постраждали.