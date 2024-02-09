02:29, 9 лютого

Вийшло інтерв'ю Путіна американському конспірологу Такеру Карлсону. У ньому президент Росії не сказав нічого нового, заявивши до того ж, що це "не його держава" у 2022 році почала війну.

"Все дійшло до цієї ситуації, коли в Україні оголосили: ні, ми не будемо нічого виконувати. Почали ще підготовку до військових дій. Війну розпочали вони у 2014 році. Наша мета – припинити цю війну. І ми не починали її 2022-го, це спроба її припинити", – сказав ватажок Кремля.

Крім того, він назвав Україну "сателітом США", а Києву нібито все одно доведеться домовлятися з Москвою.