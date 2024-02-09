П'ятниця, 9 лютого, це уже 716 день повномасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цю добу читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, росіяни готуються до так званих президентських "виборів", які мають пройти вже у березні цього року.
Вони завезли ще більше росгвардійців на тимчасово окуповані території начебто для "забезпечення громадського порядку", а насправді для того, аби тиснути на українців.
Вийшло інтерв'ю Путіна американському конспірологу Такеру Карлсону. У ньому президент Росії не сказав нічого нового, заявивши до того ж, що це "не його держава" у 2022 році почала війну.
"Все дійшло до цієї ситуації, коли в Україні оголосили: ні, ми не будемо нічого виконувати. Почали ще підготовку до військових дій. Війну розпочали вони у 2014 році. Наша мета – припинити цю війну. І ми не починали її 2022-го, це спроба її припинити", – сказав ватажок Кремля.
Крім того, він назвав Україну "сателітом США", а Києву нібито все одно доведеться домовлятися з Москвою.
Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер прокоментувала призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
Вона назвала його досвідченим та успішним командиром. Також Валландер наголосила: "Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими".
Пожежа в Москві
Телеграм-канали пишуть про пожежу в Москві. Сталося займання даху житлового шестиповерхового будинку на Ленінградському проспекті в районі станції метро "Аеропорт".
За інформацією окупантів, жителів будинку евакуювали.
Атака на Україну
Повітряні сили попередили про чергову хвилю "Шахедів", які росіяни почали запускати з вечора 8 лютого. Зокрема, небезпека існувала для жителів Харківської та Миколаївської областей.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді на Харківщині.