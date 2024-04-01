Понедельник, 1 апреля, – это уже семьсот шестьдесят восьмые сутки с начала полномасштабного российского вторжения в наше государство. Читайте главные новости этого дня в материале 24 Канала.
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Аналитики Института изучения войны предполагают, что потенциальное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области. Эксперты добавляют, что войска оккупантов смогут наступать только на одном оперативном направлении.
Бои под Авдеевкой
Офицер ВСУ Иван Матейко рассказал, что враг потерял в боях под Авдеевкой 30 марта треть из 36 танков, которыми пытался атаковать украинские позиции. По словам военного, Силам обороны удалось вывести из строя 12 российских танков и 8 БМП за один день вблизи Тоненького.
То, что на Авдеевском направлении горячо, – это не то слово. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон – трудно припомнить. Видимо, и не было,
– заявил военный.
Также защитник отметил, что российские военные продолжают давить на линию обороны ВСУ и забрасывают фронт личным составом.