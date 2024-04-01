Понедельник, 1 апреля, – это уже семьсот шестьдесят восьмые сутки с начала полномасштабного российского вторжения в наше государство. Читайте главные новости этого дня в материале 24 Канала.

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06:10, 1 апреля

Аналитики Института изучения войны предполагают, что потенциальное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области. Эксперты добавляют, что войска оккупантов смогут наступать только на одном оперативном направлении.

00:45, 1 апреля

Бои под Авдеевкой

Офицер ВСУ Иван Матейко рассказал, что враг потерял в боях под Авдеевкой 30 марта треть из 36 танков, которыми пытался атаковать украинские позиции. По словам военного, Силам обороны удалось вывести из строя 12 российских танков и 8 БМП за один день вблизи Тоненького.

То, что на Авдеевском направлении горячо, – это не то слово. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон – трудно припомнить. Видимо, и не было,
– заявил военный.

Также защитник отметил, что российские военные продолжают давить на линию обороны ВСУ и забрасывают фронт личным составом.