00:45, 1 апреля

Офицер ВСУ Иван Матейко рассказал, что враг потерял в боях под Авдеевкой 30 марта треть из 36 танков, которыми пытался атаковать украинские позиции. По словам военного, Силам обороны удалось вывести из строя 12 российских танков и 8 БМП за один день вблизи Тоненького.

То, что на Авдеевском направлении горячо, – это не то слово. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон – трудно припомнить. Видимо, и не было,

– заявил военный.

Также защитник отметил, что российские военные продолжают давить на линию обороны ВСУ и забрасывают фронт личным составом.