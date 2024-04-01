00:45, 1 квітня

Офіцер ЗСУ Іван Матейко розповів, що ворог втратив у боях під Авдіївкою 30 березня третину з 36 танків, якими намагався атакувати українські позиції. За словами військового, Силам оборони вдалося вивести з ладу 12 російських танків і 8 БМП за один день поблизу Тоненького.

Те, що на Авдіївському напрямку гаряче, – це не те слово. За весь час повномасштабки, так, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон – важко пригадати. Мабуть, і не було,

– заявив військовий.

Також захисник зазначив, що російські військові продовжують тиснути на лінію оборони ЗСУ та закидають фронт особовим складом.