Четверг, 1 февраля, – это уже 708 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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05:41, 1 февраля Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что на побережье Азовского моря возле Мариуполя и Бердянска расположен военно-логистический тренировочный комплекс врага. Туда везут оккупантов и готовят их к боевым действиям.

03:02, 1 февраля Во временно оккупированном Донецке – обесточены некоторые районы, есть проблемы со светом. Местные телеграм-каналы заявили, что якобы просело напряжение.

02:17, 1 февраля БПЛА атакуют Россию Российские пропагандисты жалуются на движение дронов в направлении Кстово, что в Нижегородской области. В населенном пункте расположены нефтеперерабатывающие предприятия. Впоследствии оккупанты поспешили заверить, что системы РЭБ якобы обезвредили беспилотники.