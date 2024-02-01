Четверг, 1 февраля, – это уже 708 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что на побережье Азовского моря возле Мариуполя и Бердянска расположен военно-логистический тренировочный комплекс врага. Туда везут оккупантов и готовят их к боевым действиям.
Во временно оккупированном Донецке – обесточены некоторые районы, есть проблемы со светом. Местные телеграм-каналы заявили, что якобы просело напряжение.
БПЛА атакуют Россию
Российские пропагандисты жалуются на движение дронов в направлении Кстово, что в Нижегородской области. В населенном пункте расположены нефтеперерабатывающие предприятия.
Впоследствии оккупанты поспешили заверить, что системы РЭБ якобы обезвредили беспилотники.
В Силах обороны Юга предупредили, что общий залп "Калибров" оккупантов в Черном моря может составлять до 24 единиц. Россия увеличивала свою корабельную группировку до 14 единиц.