Четвер, 1 лютого, – це уже 708 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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05:41, 1 лютого Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на узбережжі Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська розташований військово-логістичний тренувальний комплекс ворога. Туди везуть окупантів та готують їх до бойових дій.

03:02, 1 лютого У тимчасово окупованому Донецьку – знеструмлені деякі райони, є проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали заявили, що нібито просіла напруга.

02:17, 1 лютого БпЛА атакують Росію Російські пропагандисти скаржаться на рух дронів у напрямку Кстово, що в Нижньогородській області. У населеному пункті розташовані нафтопереробні підприємства. Згодом окупанти поспішили запевнити, що РЕБ нібито знешкодили безпілотники.