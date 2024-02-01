Четвер, 1 лютого, – це уже 708 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на узбережжі Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська розташований військово-логістичний тренувальний комплекс ворога. Туди везуть окупантів та готують їх до бойових дій.
У тимчасово окупованому Донецьку – знеструмлені деякі райони, є проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали заявили, що нібито просіла напруга.
БпЛА атакують Росію
Російські пропагандисти скаржаться на рух дронів у напрямку Кстово, що в Нижньогородській області. У населеному пункті розташовані нафтопереробні підприємства.
Згодом окупанти поспішили запевнити, що РЕБ нібито знешкодили безпілотники.
В Силах оборони Півдня попередили, що загальний залп "Калібрів" окупантів в Чорному моря може становити до 24 одиниць. Росія збільшувала своє корабельне угруповання до 14 одиниць.