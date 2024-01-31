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Чутки про відставку Залужного
BBC, посилаючись на власні джерела, пишуть, що впродовж останніх місяців Володимир Зеленський неоднократно був близьким до того, щоб Валерія Залужного відправити у відставку.
Журналістам повідомили, що 29 січня президент обґрунтував необхідність відставки Валерія Залужного. Він заявив, що прагне перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони нашої держави.
Однак звільнення топгенерала могли б не сприйняти на Заході. Відтак, цього і не сталося.
Україна може отримати ракети GLSDB
Politico пише, що Україна може отримати ракети GLSDB вже 31 січня. Якщо це станеться, то ми станемо першими, хто випробує ці ракети в бою. Їх іще немає навіть на озброєнні США. Обіцянку передати бомби малого діаметра наземного запуску дали ще минулого року.
Це дасть можливість завдавати більш глибоких ударів, яких у них ще не було, доповнить їхній арсенал вогнепальної зброї великої дальності. Це додаткова стріла в сагайдаку, яка дозволить їм зробити більше,
– сказав американський урядовець.
У Пентагоні про GLSDB висловилися обтічно, мовляв, не робитимуть офіційних заяв і не називатимуть терміни постачань.