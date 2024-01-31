06:44, 31 січня

BBC, посилаючись на власні джерела, пишуть, що впродовж останніх місяців Володимир Зеленський неоднократно був близьким до того, щоб Валерія Залужного відправити у відставку.

Журналістам повідомили, що 29 січня президент обґрунтував необхідність відставки Валерія Залужного. Він заявив, що прагне перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони нашої держави.

Однак звільнення топгенерала могли б не сприйняти на Заході. Відтак, цього і не сталося.