07:20, 31 января

В ночь на 31 января враг запустил 20 "Шахедов" по направлениям Приморско-Ахтарска, Курска, а также Чауды. Также бил тремя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с полуострова Крым и Воронежской области.

Сил и средств Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 14 ударных дронов в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.