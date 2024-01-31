Что происходит на фронте в политике и тылу – передает 24 Канал.
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Работа ПВО
В ночь на 31 января враг запустил 20 "Шахедов" по направлениям Приморско-Ахтарска, Курска, а также Чауды. Также бил тремя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с полуострова Крым и Воронежской области.
Сил и средств Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 14 ударных дронов в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
Продвижение в направлении Горловки
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео кадры отражения позиций врага бойцами 225-го отдельного штурмового батальона. В сети установили, что ВСУ успешно штурмовали участок вблизи Горловки, который был оккупирован с 2014 года.
Пехоту поддерживала артиллерия, которая била по врагу кассетными боеприпасами. Ее работу корректировали ударные беспилотники. Сама операция проходила в темное время суток.
Штурм российских позиций: смотрите видео
Слухи об отставке Залужного
BBC ссылаясь на собственные источники пишут, что на протяжении последних месяцев Владимир Зеленский неоднократно был близок к тому, чтобы Валерия Залужного отправить в отставку.
Журналистам сообщили, что 29 января президент обосновал необходимость отставки Валерия Залужного. Он заявил, что стремится перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны нашего государства.
Однако увольнение топ генерала могли бы не воспринять на Западе. Следовательно, этого и не произошло.
Украина может получить ракеты GLSDB
Politico пишет, что Украина может получить ракеты GLSDB уже 31 января. Если это произойдет то мы станем первыми, кто испытает эти ракеты в бою. Их еще нет даже на вооружении США. Обещание передать бомбы малого диаметра наземного запуска дали еще в прошлом году.
Это позволит наносить более глубокие удары, которые у них еще не было дополнить их арсенал огнестрельного оружия большой дальности. Это дополнительная стрела в колчанке, которая позволит им сделать больше,
– сказал американский чиновник.
В Пентагоне о GLSDB высказались обтекаемо мол, не будут делать официальных заявлений и не будут называть сроки поставок.