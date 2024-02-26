02:08, 26 февраля

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Владимир Путин не победит в войне против Украины.

Мы хотим послать Путину очень четкое сообщение, что он не победит в Украине,

– сказал он.

Представитель французского лидера дал понять, что Европа будет поддерживать нашу страну и дальше.