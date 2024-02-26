В этом материале 24 Канала узнавайте самое главное за 26 февраля – 733 день от начала российско-украинской войны.

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02:57, 26 февраля

Мэр Лондона Садик Хан предложил продать имения, что связывают с людьми, которые являются друзьями российского президента Путина.

Чиновник хочет направить вырученные средства на помощь нуждающимся. Речь идет о 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

02:08, 26 февраля

"Путин не победит"

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Владимир Путин не победит в войне против Украины.

Мы хотим послать Путину очень четкое сообщение, что он не победит в Украине,
– сказал он.

Представитель французского лидера дал понять, что Европа будет поддерживать нашу страну и дальше.

01:27, 26 февраля

Балтийская линия обороны

Газета The Washington Post рассказала о том, как балтийские страны пытаются укрепить собственную защиту. Происходит это на фоне дискуссий относительно возможного избрания Дональда Трампа президентом США.

Итак, правительства стран Балтии на днях договорились о создании скоординированной системы бункеров и укреплений из-за опасений возможной российской атаки. Они назвали эту систему Балтийской линией обороны.

00:24, 26 февраля

Bild пишет, что 25 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок была с визитом в Николаеве на Юге Украины, однако ей пришлось прервать свою поездку. Собственно, из-за российского беспилотника, что следил за бронированным кортежем чиновницы.