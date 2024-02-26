02:08, 26 лютого

Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що Владімір Путін не переможе у війні проти України.

Ми хочемо надіслати Путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні,

– сказав він.

Представник французького лідера дав зрозуміти, що Європа підтримуватиме нашу країну й далі.