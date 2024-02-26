У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь найголовніша за 26 лютого – 733 день від початку російсько-української війни.
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Мер Лондона Садік Хан запропонував продати маєтки, які пов'язують з людьми, що є друзями російського президента Путіна.
Посадовець хоче спрямувати виручені кошти на допомогу нужденним. Йдеться про 1,1 мільярда фунтів стерлінгів.
"Путін не переможе"
Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що Владімір Путін не переможе у війні проти України.
Ми хочемо надіслати Путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні,
– сказав він.
Представник французького лідера дав зрозуміти, що Європа підтримуватиме нашу країну й далі.
Балтійська лінія оборони
Газета The Washington Post розповіла про те, як балтійські країни намагаються зміцнити власний захист. Відбувається це на тлі дискусій щодо можливого обрання Дональда Трампа президентом США.
Отже, уряди країн Балтії цими днями домовилися про створення скоординованої системи бункерів та укріплень через побоювання можливої російської атаки. Вони назвали цю систему Балтійською лінією оборони.
Bild пише, що 25 лютого глава МЗС Німеччини Анналена Бербок була з візитом у Миколаєві на Півдні України, однак їй довелось перервати свою поїздку. Власне, через російський безпілотник, що слідкував за броньованим кортежем посадовиці.