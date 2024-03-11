Понедельник, 11 марта, – это уже 747 сутки с начала российско-украинской войны. В этом материале 24 Канала читайте о главных событиях за этот день.
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Удар по Харькову
В результате атаки "Шахедов" на Харьков пострадал объект гражданской инфраструктуры. В районе плотной жилой застройки зафиксировали прилет, по словам мэра Игоря Терехова.
Последствия обстрела Харькова дронами: смотрите видео ОВА
Европейская комиссия представила первую в истории стратегию оборонной промышленности. План разработали для того, чтобы повысить готовность и безопасность Европы.
ЕС зарождался как мирный проект, чтобы не позволить войне повториться на европейском континенте снова. К сожалению, война в Европе сейчас – это реальность. И в ответ мы должны действовать и усиливать оборонительные способности,
– прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Важно, что в документе Украину рассматривают как страну-партнера: "Мы рассматриваем Украину с ее нынешним опытом, как страну которая может сделать ценный вклад в европейскую оборонную индустрию", – говорит Домбровскис.
Первый Оскар Украины
"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил Оскар. Лента победила в номинации "Лучший документальный фильм".
Атака на Одессу
Местные в Одессе слышали взрывы около 02:38 во время атаки дронов на регион. Впоследствии Воздушные силы сообщали о работе ПВО. Людей призвали быть в укрытиях.
ППО задерживается
В Edmonton Journal пишут, что Украина все еще не получила от Канады комплекс противовоздушной обороны NASAMS, стоимостью в 406 миллионов долларов. Причиной этого стали проблемы с финансированием от США.
После общения с бывшим президентом США Дональдом Трампом лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что имеет "достаточно детальные планы" завершения российско-украинской войны.
Заключается он в том, чтобы не давать нашему государству денег.
Он (Трамп – 24 Канал) не даст ни копейки на украинско-российскую войну, поэтому война закончится. Очевидно, потому что Украина не может стоять на собственных ногах,
– заявил Орбан.