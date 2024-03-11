03:29, 11 марта

Европейская комиссия представила первую в истории стратегию оборонной промышленности. План разработали для того, чтобы повысить готовность и безопасность Европы.

ЕС зарождался как мирный проект, чтобы не позволить войне повториться на европейском континенте снова. К сожалению, война в Европе сейчас – это реальность. И в ответ мы должны действовать и усиливать оборонительные способности,

– прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Важно, что в документе Украину рассматривают как страну-партнера: "Мы рассматриваем Украину с ее нынешним опытом, как страну которая может сделать ценный вклад в европейскую оборонную индустрию", – говорит Домбровскис.