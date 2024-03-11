Понеділок, 11 березня, – це уже 747 доба від початку російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про головні події за цей день.
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Удар по Харкову
Внаслідок атаки "Шахедів" на Харків постраждав об'єкт цивільної інфраструктури. У районі щільної житлової забудови зафіксували приліт, за словами мера Ігоря Терехова.
Наслідки обстрілу Харкова дронами: дивіться відео ОВА
Європейська комісія представила першу в історії стратегію оборонної промисловості. План розробили задля того, щоб підвищити готовність та безпеку Європи.
ЄС зароджувався як мирний проєкт, щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна у Європі зараз – це реальність. І у відповідь ми маємо діяти і посилювати оборонні здатності,
– прокоментував віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Важливо, що у документі Україну розглядають як країну-партнера: "Ми розглядаємо Україну з її нинішнім досвідом, як країну яка може зробити цінний внесок в європейську оборонну індустрію", – каже Домбровскіс.
Перший Оскар України
"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув Оскара. Стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм".
Атака на Одесу
Місцеві в Одесі чули вибухи близько 02:38 під час атаки дронів на регіон. Згодом Повітряні сили повідомляли про роботу ППО. Людей закликали бути в укриттях.
ППО затримується
У Edmonton Journal пишуть, що Україна все ще не отримала від Канади комплекс протиповітряної оборони NASAMS, вартістю у 406 мільйонів доларів. Причиною цього стали проблеми з фінансуванням від США.
Після спілкування з колишнім президентом США Дональдом Трампом лідер Угорщини Віктор Орбан заявив, що має "досить детальні плани" завершення російсько-української війни.
Полягає він в тому, аби не давати нашій державі грошей.
Він (Трамп – 24 Канал) не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, тому війна закінчиться. Очевидно, тому що Україна не може стояти на власних ногах,
– заявив Орбан.