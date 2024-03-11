03:29, 11 березня

Європейська комісія представила першу в історії стратегію оборонної промисловості. План розробили задля того, щоб підвищити готовність та безпеку Європи.

ЄС зароджувався як мирний проєкт, щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна у Європі зараз – це реальність. І у відповідь ми маємо діяти і посилювати оборонні здатності,

– прокоментував віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Важливо, що у документі Україну розглядають як країну-партнера: "Ми розглядаємо Україну з її нинішнім досвідом, як країну яка може зробити цінний внесок в європейську оборонну індустрію", – каже Домбровскіс.