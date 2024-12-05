Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП Олега Тимошенко.

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Почему ВВК может длиться 1 день, а может и больше

Порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) утверждает приказ №402 Минобороны Украины, а именно "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

В то же время Тимошенко объяснил, что срок прохождения ВВК напрямую зависит от состояния здоровья военнообязанного. Так, если человек не имеет жалоб или состояние здоровья можно определить без дополнительных обследований, то продолжительность ВВК – один день.

Если же ВВК продолжается дальше, то это связано с протоколами, которые утверждают в Минздраве и Национальной службе здоровья Украины. Поэтому, различные болезни, различные обследования увеличивают продолжительность прохождения комиссии.

Одно обследование может занимать 1 день, другое – 3 дня. То есть кому-то надо пройти рентген, кому-то МРТ. Поэтому, продолжительность ВВК может быть от одного дня и более,

– заявил Тимошенко.

Начальник ТЦК добавил, что первое, что делают на ВВК, – через электронную систему изучают историю болезни военнообязанного. Это позволяет установить, обращался ли человек к семейному врачу, к узконаправленным специалистам, проходил ли дополнительные обследования.

После этого врачи смотрят на анализы, учитывают состояние здоровья и признаки, нужно ли дополнительное обследование. Если в этом есть необходимость, то лицо отправляют на другие медицинские обследования и от того срок прохождения ВВК становится длиннее.