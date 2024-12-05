Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського об'єднаного міського ТЦК та СП Олега Тимошенка.

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Чому ВЛК може тривати 1 день, а може й більше

Порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) затверджує наказ №402 Міноборони України, а саме "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

Водночас Тимошенко пояснив, що строк проходження ВЛК напряму залежить від стану здоров'я військовозобов'язаного. Так, якщо людина не має скарг або стан здоров'я можна визначити без додаткових обстежень, то тривалість ВЛК – один день.

Якщо ж ВЛК триває далі, то це пов'язано з протоколами, які затверджують у МОЗ та Національній службі здоров'я України. Отже, різні хвороби, різні обстеження збільшують тривалість проходження комісії.

Одне обстеження може займати 1 день, інше – 3 дні. Тобто комусь треба пройти рентген, комусь МРТ. Відтак, тривалість ВЛК може бути від одного дня та більше,

– заявив Тимошенко.

Начальник ТЦК додав, що перше, що роблять на ВЛК, – через електронну систему вивчають історію хвороби військовозобов'язаного. Це дозволяє встановити, чи зверталася людина до сімейного лікаря, до вузьконаправлених спеціалістів, чи проходила додаткові обстеження.

Після цього лікарі дивляться на аналізи, враховують стан здоров'я та ознаки, чи потрібно додаткове обстеження. Якщо у цьому є потреба, то особу відправляють на інші медичні обстеження й від того строк проходження ВЛК стає довшим.